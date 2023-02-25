香港製造・灣仔薔紅｜球證何明達的故事：代表香港踏上奧運決賽

【《01體育》從2月25日起，一連五星期推出「香港製造」系列，五組受訪者從我城每個小小的點，訴說關於「852」的信念。第一期，有籃球球證何明達，他由灣仔薔紅餐廳，走到東京奧運三人籃球決賽賽場。】

東京奧運後，與籃球裁判何明達（Edmond）閒聊，他分享了成為歷來首位奧運三人籃球決賽裁判的感覺。

「回來後主吹甲一，聽到有人罵我：『吹過奧運大X晒呀？』」

事隔一年，我們相約在「籃球人飯堂」灣仔薔紅餐廳吃雞籃。國際籃聯（FIBA）首位香港代表兼國際裁判導師、香港首位奧運三人籃球裁判並執法金牌戰，Edmond給《01體育》一隻雞的時間，拆解他那句：「又真係唔係大晒。」



【香港製造・灣仔薔紅】何明達，香港人，國際籃聯裁判導師、東京奧運三人籃球主裁判。（余俊亮攝）

茶記中的籃球文化第一集：

香港製造・灣仔薔紅1｜從修頓走入必食飯堂 茶記中的籃球文化

下午茶時份，灣仔薔紅餐廳內，有不少叔叔輩食客，一邊品嘗西多士、油雞瀨粉，一邊看報紙，悠然自得。我們一行四人，身穿球證服的Edmond在鏡頭前吃着雞籃，說起當日奧運後的瑣碎事。

「當然不是『大晒』。我只是一個普通的星斗市民，自己落街場打下波，搖身一變成了執法奧運三人籃球決賽的球證，以前不敢說，但奧運後，自己也算是個（勵志）例子。」

【香港製造・灣仔薔紅】何明達認同曾在奧運執法不是「大晒」，「我只是普通星斗市民」。（余俊亮攝）

FIBA首位香港代表兼國際裁判導師、香港首位奧運三人籃球裁判並執法金牌戰，這個在籃球界引起迴響的人，和大多數籃球人一樣，曾是籃球校隊隊長，打過大專，卻跟港隊緣慳一面。

「知道自己打不到，有再打球，但也只是玩玩。」Edmond說，自己也在學生時期摸索過，當過教練，後來發現做教練是一件「很勞氣」的事，不太享受，直至接觸到籃球場上第三個崗位——球證。當時住所樓下舉辦籃球比賽，想請學生去學，然後幫忙做球證，Edmond一試便愛上，也啟發他後來考學界和總會裁判資格。

【香港製造・灣仔薔紅】何明達的籃球裁判路，從修頓街場到室內，再衝出香港。（余俊亮攝）

「我很記得18歲出道第一場，在修頓街場吹一場D3男籃學界賽事。」Edmond憶起當時隨裁判導師葉福華執法，慢慢由修頓街場的學界以及各種本地賽事，一步步考取國際球證資格，躋身「籃球聖地」修頓室內場，再衝出香港。

「第一次出去（執法）是2012年去蒙古吹五人賽，因為有球員出拳，判了一個一生中甚少機會吹到的奪權犯規。」2013年他到東京為世界巡迴賽執法，「發現自己真的很喜歡做球證」。

【香港製造・灣仔薔紅】何明達愛籃球，亦在籃球中找到第二種身份。（余俊亮攝）

漸漸地，Edmond兼顧當時慈善組織正職同時，亦遊走於本地和國際賽事，每年走訪超過十個國家，最後在疫情下辭去正職，投入籃球工作，現時於FIBA負責3X3策劃及執行國際裁判發展項目兼裁判導師，成為FIBA中唯一香港代表，「我從沒有想過可以由普通人到國際裁判，再用另一個身份代表香港」。

FIBA總部位於瑞士，由歐洲人主導，Edmond坦言剛加入FIBA，華人面孔加上「香港人」的身份，需要時間建立認受性，「剛出道大家不認識你，飛到歐洲，你一個華人，但出面大多是歐洲裁判時，Hard time無人會幫你，只有你自己幫到自己。」

【香港製造・灣仔薔紅】疫情下，何明達全心投入籃球，加入FIBA。（余俊亮攝）

【香港製造・灣仔薔紅】何明達從未想過，自己也可以是香港代表。（余俊亮攝）

近年，Edmond成為FIBA中唯一的香港人，他時刻提醒自己一言一行都代表香港。雖然身居要職，有一定「牙力」，但他笑說壓力一樣大。處理FIBA國際球證發展，包括授課，項目中有來自不同國家共200多名球證，「你教得出，自己要做得到。例如我不能說『球員罵你，你要T他』，但我自己上場時又做不到。」

另外，吹過各個大賽、決賽，外界對於香港裁判已經有所期望，他也會煩惱：如果下一屆奧運去不了，怎麼辦？

【香港製造・灣仔薔紅】香港代表，不只有球員。（余俊亮攝）

【香港製造・灣仔薔紅】何明達深信，奧運不只是機遇，未來要做的還有更多。（余俊亮攝）

「我不是坐在這裏，食住雞籃就去到。」他呷一口奶茶，說得淡然，背後也是一種努力與韌力。「外界常常覺得球證就是球證，其實裁判跟運動員一樣，一樣要訓練，保持體能還有穩定的發揮。例如奧運，我去到東京奧運，但我會思考，如何再去下一屆的巴黎奧運？」每天跑步健身，食雞胸保持身材，無間斷檢討和鑽研球例，甚至與球員、教練溝通，保持開放態度接受意見，不停反思自己，Edmond就如運動員般用不同方法讓自己進步。

【香港製造・灣仔薔紅】何明達最希望「不能吹決賽」，因為意味着決賽其中一方是香港隊。（余俊亮攝）

吃雞、聊天，在薔紅打發了一個下午，我們在下班時間穿梭人群走向修頓街場。問Edmond既已登上奧運決賽舞台，裁判生涯的目標為何？他鬼馬地笑了笑：「可能是不能吹某一個國際賽的決賽。」我一臉疑惑，他續道：「這代表香港隊有機會打入決賽，那我就不能執法。」

如願成為香港代表，更大的宏願是能夠推香港籃球一把。

他說起剛從東京回港，在甲一紀錄台前工作的一次經驗：「我正為球賽記錄，有幾個U12的學生走來問我是不是吹奧運的球證，找我拍照、簽名，當時我覺得我做到了，做到對香港籃球有一點點影響。」

大至以香人身份出現在奧運直播畫面中、參與FIBA內部事務，小至吹好每一場賽事、帶外國球證食薔紅感受香港文化。或許Edmond和你我一樣，只想香港因為有自己，而有點點不一樣。