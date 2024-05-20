理大篩查2千長者15%屬虐老高危　長者不知受虐　醫生亦陷施虐

香港理工大學醫療及社會科學院與耆康會合作，於2021年發起「耆盼．樂活」預防虐老及支援受虐長者計劃，計劃進行至今篩查逾2,300名長者，識別約350個高危個案，其中超過100宗個案已經得到適切協助。

負責該計劃的大學教授甄秋慧表示，很多時候，長者都不知道受虐，甚至施虐者都不知道一些行為足以構成虐老，曾有一名兒子，本身是醫生，他關心母親康復進度﹐私下要求其母在接受治療後「加操」兩小時，這種好心做壞事的例子，連專業人士都不知道構成虐老行為。



香港理工大學醫療及社會科學院於2021年發起「耆盼．樂活」預防虐老及支援受虐長者計劃大大。（何倩瑜攝）

理大醫療及社會科學院於2021年發起「耆盼．樂活」預防虐老及支援受虐長者計劃，由2021年開始，為期4年，因新冠疫情延長計劃兩年至2027年，至今篩查逾2,300名長者，識別約350個高危個案，其中超過100宗個案已經得到適切協助。根據世界衛生組織估計，60歲以上長者，每6名就有1名長者曾受到不同情況的虐待。政府統計署推算，香港65歲及以上的長者，佔總人口比例，由2021年的21％增加一倍，至2046年的36％（約274萬人）。

學者指出，長者可能受虐不自知，施虐者好心做壞事亦構成施虐。（資料圖片／林靄怡攝）

理大應用社會科學系教授甄秋慧表示，虐老定義是指在任何相互信任的關係中，發生單一或重複的行為，或缺乏適當的行動，對長者造成傷害，她列出例子如下：

虐老定義



身體虐待：掌擊、燒灼、推撞、腳踢

精神虐待：辱罵、破壞財產

財產侵吞：非法濫用長者的金錢、財產或資產

疏忽照顧：未能滿足長者的基本需求，例如食物、衣服

性虐待：強迫某人參與性行為



理大應用社會科學系教授甄秋慧（左）表示，虐老性質主要分為五大類：身體虐待、精神虐待、侵吞財產、疏忽照顧，以及性侵犯。（何倩瑜攝）

為母親康復治療「加操兩個鐘」 醫生兒子構成虐老

社會福利署研究指，本港虐老性質主要為身體虐待和侵吞財產。她續指，很多時候，長者都不知道自己受虐，亦有時候連施虐者都不知道自己的行為已經足以構成虐老。甄秋慧舉例，曾有一位十分關心母親的醫生，為了其母能加快康復，在她參與康復治療回家後要求母親「加操兩個鐘」。甄指出，該行為已構成虐老，「係好心做壞事」。

耆康會行政總監甘淑嫻（右）表示，推行計劃時面對不少挑戰。（何倩瑜攝）

耆康會行政總監甘淑嫻表示，推行計劃時面對不少挑戰，例如受虐長者拒絕接受協助、篩查時間和接受服務時間相隔太遠、大部分受虐個案都屬隱蔽性質，難以接觸。她稱，「因為疫情，我哋嘅篩查時間同接受服務時間需要相隔3個月，好多時候再搵返（那）位老人家，佢已經唔記得我哋」。現在已拉近篩查時間與接受服務時間，縮短至1個月。

推出短片推廣「關注虐老」訊息

「耆盼．樂活」計劃旨在支援受虐長者、預防虐老及推動社會關注虐老問題，該計劃透過培訓專業人員，以探訪及社區活動，尋找已知或隱藏的虐老案例，再通過諮詢、家庭調解、健康管理和建立社會支持等方式，為受虐長者提供支援及協助。

「耆盼·樂活」計劃亦推出短片推廣「關注虐老」訊息的《垃圾》，會於6月15日「世界關注虐老日」在藝術中心首映。（何倩瑜攝）

另外，「耆盼．樂活」計劃亦推出短片推廣「關注虐老」訊息的短片「垃圾」，以多個真實個案為藍本，邀請演員馮素波及葛民輝演出，並會於6月15日「世界關注虐老日」在香港藝術中心古天樂電影院首映。短片《垃圾》是免費放映，有興趣人士可以去網頁（https://www.bricabrac.asia/）登記要求放映，之後再作安排。