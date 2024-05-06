黎智英案｜陳梓華指黎想組跨和理非與勇武的大台　以主導整個社運

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊進入第70天，從犯證人陳梓華今（6日）接受控方覆問。控方問他為何在2021年再次被捕後改變初衷，主動向警方錄口供交代案情，陳回應：「唔想受到良心嘅責難。」他又澄清早前供稱黎有意成為勇武派領袖的說法，他稱其意思並非指黎有意成為勇武領袖，而是指黎希望組織及主導一個橫跨「和理非」和「勇武派」的「大台」，又指若果兩派領袖可以組成一個領袖團隊，便相當於主導整個社會運動。



陳作供完畢後，控方透下將傳召前壹傳媒財政總監周達權作供，此後仍需傳召6至7名警員，及播放黎約35小時的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，料將審訊至6月初。



陳梓華稱他再被捕後主動要求道出實情，因不想良心受到責難。

改變主意因不想良心受責難

陳梓華早前承認，他於2020年10月首次被捕後，曾向警方說謊。至2021年初再被捕及還押後，他向警方表示有意擔任控方證人，並於同年4至5月間錄取多份口供。控方今日覆問時引述陳於4月尾與警方的錄影會面，指陳主動要求會面，希望如實交代案情，問陳為何突改變主意？ 陳說：「唔想受到良心嘅責難。」又強調當時已將盡量記起的真相說出。

澄清黎非想成為勇武派領袖

控方另指，陳作供時曾指黎有意成為勇武派領袖。陳今澄清他並非指黎有意成為勇武領袖，而是指黎想組織及主導一個橫跨「和理非」和「勇武派」的「大台」，因為當時只有零星的勇武小隊，若然勇武小隊的領袖，可與和理非的少數領袖組成一個領袖團隊，便相當於主導整個社會運動。

陳梓華又澄清，黎智英並非想成勇武派領袖，而是想組和理非與勇武派的大台。

指黎等人在區選後對攬炒派改觀

陳早前供稱黎智英、Mark Simon及李柱銘最初對「攬炒派」觀感負面，後來有所改變。陳今補充說，2019年11月區議會選舉後，黎和Mark Simon取態有變，不再批評或反對「攬炒派」，認為「攬炒派」可與「老泛民」團結。

黎有邊外國智庫進行訪談

法官李素蘭問陳，他於2020年6月與黎在壹傳媒大樓見面時，曾表達對《國安法》的憂慮，但黎認為《國安法》只是「雷聲大，雨點少」，應該繼續透過國際遊說及文宣呼籲外國制裁政府，並稱會以身作則。那麼據陳所知，黎有否「以身作則」？陳稱當時黎有邀請名人或外國智庫進行訪談，並在社交媒體繼續發聲。

陳認黎曾著他堅持下去

陳續指，他在《國安法》生效後，從網上得知黎有推動制裁，包括在美國推《香港安全港》法案，並繼續約見外國政經界名人訪談。法官李素蘭續問，陳曾在盤問下說，他在法例生效後，認為若果李宇軒、黎智英等人仍在「為咗香港努力緊」，他會繼續國際遊說？陳同意，並指因為黎曾著他堅持下去，他有繼續做國際遊說。

被問有否看過黎智英的訪談節目，陳梓華稱有看過文章連結的標題。（節目片段）

認曾看過其中一篇訪談文章的標題

辯方大律師Marc Corlett跟進法官提問，問陳曾否在《國安法》後看過黎的訪談？陳稱他在TG上看過至少一篇文章，標題關於黎希望更多國家制裁香港政府，但不記得訪談對象、內容有否提及制裁，他亦沒有點進文章連結。法官李運騰問陳，是否不知道該文章標題是否黎或者其他人撰寫？陳同意，但相信標題意指黎想繼續推動制裁，並說：「同埋我唔洗咁複雜，因為我可以係Mark Simon嗰度問到㗎嘛。」他曾於Mark Simon口中得知，黎在《國安法》後繼續做訪談。

控方將傳召前壹傳媒財政總監

陳作供完畢後，控方稱將會傳召前壹傳媒財政總監周達權作供，預料控方主問需時一日；至於控方專家證人、城大法律系教授王貴國，或無需出庭作供，可直接呈上其書面供詞。辯方則指，除了上述證人，或會要求控方再傳照6至7名警員，之後播放35小時「Live Chat with Jimmy Lai」，審訊或會延至6月初。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022