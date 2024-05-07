黎智英案｜陳梓華稱曾向黎稱覺驚想退　但被黎說服繼續做違法事

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（7日）踏入第71天，陳梓華作供步入尾聲，指2020年6月《國安法》實施前，他曾向黎表示：「我係驚、我係想退。」但被黎說服，所以決定繼續做違法的事，後來亦稱要做「留守的最後一人」，希望「送咗李宇軒走咗先。」及至《國安法》後，他加入重光團隊的「美國線」，已沒再考慮其他人想法，坦言：「因為我已經犯咗法喇。」



陳梓華完成作供，控方下午將傳召前壹傳媒財務總監周達權作供。



2020年7月1日，黎智英曾接受霍士財經台訪問。（FOX Business）

從網友得知黎推出訪談節目

陳梓華昨日提到，他曾於2020年7月《國安法》實施後，在Telegram(TG)訊息上看過有關黎智英呼籲制裁的內容連結，但他沒點進連結。陳今在辯方追問下解釋，他當時在TG文宣群組看到有人轉發該連結，並附一段概括文字，他相信連結可連至《蘋果日報》有關黎的訪談。辯方質疑，陳若沒點進連結，如何知道連結關於黎的訪談？陳解釋稱，當時曾獲一名替《蘋果》從事翻譯工作的網友告知，黎將於7月推出訪談節目，但他不知道黎在該節目中擔任主持抑或受訪者。

曾在Youtube看過黎的受訪短片

法官李運騰問，陳如何知道該連結是黎要推出的節目？陳指當時黎「零零舍舍有個節目」，會與不同嘉賓對談，坊間亦有許多人討論，故他便聯繫了兩者，又稱他曾於《國安法》後，在YouTube上看過黎受訪的短片。辯方遂追問，陳能否辨認到至少一則講述黎在《國安法》後仍倡議制裁的文章或短片？陳回答說：「呢個做唔到。」因為他已不能記起。法官杜麗冰後來問及YouTube片內容，陳憶述片中黎說：「佢冇嘢驚，佢有使命感，會繼續做自己覺得啱嘅嘢。」

從Mark Simon口中得知黎獲美國組織協助

此外，陳昨供稱黎在《國安法》後推動《香港安全港》法案，並邀約外國政經界名人、智庫等做訪問，當時黎在美國找翻譯員，陳認識其中一人，所以得知此事。陳今澄清，他於2020年6月與黎在壹傳媒大樓見面時，黎稱會在美國「睇下幫唔幫到啲年青人」， 及後Mark Simon告訴他，黎獲美國組織香港民主委員會（HKDC）協助，爭取推動《香港安全港》；至於充當翻譯員的人告訴他，黎邀請外國政經界名人、智庫等做訪問，但他沒有參與節目，亦對節目內容不知情。

陳梓華稱曾向黎智英稱驚並想退，卻被黎說服繼續做違法事。(資料圖片)

曾向黎稱想退但被黎說服繼續做

陳早前被問及，是否打算《國安法》生效後，仍有意做違法的事；他當時回應指，要視乎身邊的人，若黎智英、李宇軒等人仍在為香港「努力緊」，他會繼續做，而他知道黎仍「努力緊」。辯方追問，陳當時是否因為覺得黎在做違法的事，所以決定違反《國安法》？陳解釋這是其中一個考慮因素，但以他個人來說：「因為我係六月去見黎智英嘅時候，我都講過我係驚，我係想退，但係我比佢說服咗，所以之後都會繼續做。」後來亦稱要做「last man standing（留守最後一人）」，希望：「送咗李宇軒走咗先。」

國安法後加入美國線

辯方指陳與黎的會面是在《國安法》生效前，問陳在法例實施後，是否仍有考慮其他人的取態？陳指他於法例生效後，加入重光團隊的「美國線」，但因為「國際線」需要時間經營，故他當時已沒再考慮其他人想法，直言：「因為我已經犯咗法喇。」

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022