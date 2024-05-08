黎智英案｜周達權認批款200萬美元　為Mark’s Project無需問理由

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（8日）踏入第72天，前壹傳媒財務總監周達權續作供，確認曾批核由黎的私人戶口匯款200萬美金(約1560萬港元)至其加拿大公司，用途為「Mark’s （Mark Simon）Project」。周解釋，他亦會管理黎的私人賬目，相信上述款項應已取得黎的批准，他只是再批出「付款憑證」以作核數紀錄，但他沒看過黎批准轉帳的認證文件。法官質疑周沒看過文件，便假設款項已取得黎的批核，角色如同「橡皮圖章」；周同意，但解釋指相關款項最終仍需黎親自簽署批核。至於該筆款項用途，周說：「如果係寫Mark嘅project，我係唔需要問。」



前壹傳媒財務總監周達權稱他亦有負責處理黎智英的私人賬目。(資料圖片)

黎所持加拿大公司與壹傳媒無聯繫

周達權續談述黎智英的私人公司，除了「力高」及離岸公司「LACOCK」之外，黎亦持有加拿大公司「LAIS HOTEL」，該公司與壹傳媒集團沒有聯繫，並由另一間黎擁有的公司持有，主要管理加拿大的酒店業務，如「Prince of Wales」、「Queen’s Landing」及「Pillar and Post」等。周指他和Mark Simon均是「LAIS HOTEL」董事，但他沒有參與公司日常運作。

工作包括管理黎的私人賬目

控方引述「力高」職員曾於2019年4月向周及Mark Simon發電郵，要求二人批核數項「付款請求」，款項由黎於上海商業銀行美金戶口支出，當中包括向「LAIS HOTEL」支付200萬美金，款項詳情為「For Projects as per Mark’s email」；周回覆指，已全數批核款項。周在庭上解釋，雖然款項涉及黎的私人戶口，但自他接任前壹傳媒財務總監一職後，亦需同時管理黎的私人賬目。

認角色如橡皮圖章

周續指，前述向「LAIS HOTEL」支付的200萬美金，應已取得黎的批准，他只需再批出「付款憑證」以作核數紀錄，他同意沒有看過相關認證文件。法官李運騰質疑，周沒看過文件便假設款項已取得黎的批核，角色如同「橡皮圖章」？周同意，但補充指由於相關款項出自黎的個人戶口，最終仍需黎親自簽署核實，又稱這是公司「恆之已久」的既有程序。

周達權稱，他批核的款項，最終仍要黎智英簽名核實。(資料圖片)

若寫Mark’s project無需問理由

至於該筆款項用途，周稱：「如果係寫Mark嘅project，我係唔需要問。」他解釋，過往亦曾出現「Mark’s Project」的款項，Mark Simon亦曾向他表示，黎同意這些款項，黎看過每月開支報告後沒有提出異議，故他不認為Mark Simon「講過大話」。

收指示需向李宇軒提供500萬過度性貸款

除了「LAIS HOTEL」，周確認黎另持有台灣公司「Chartwell」，但黎在台灣的私人事務由其他人處理，周沒有參與其中。他亦確認，曾於2019年9月收到Mark Simon一封電郵「密件副本（BCC）」，指需向李宇軒提供500萬過渡性貸款，並附上其與黎的Whatsapp對話截圖，證實這已取得黎的同意。周指由於他需整理黎的每月開支，故Mark Simon發送副本給他，但不知道該500萬的用途。

周達權稱曾收指示要向李宇軒提供500萬過渡性貸款，但不知用途。(影片截圖)

每周有出席飯盒會

此外，《蘋果》內部每周的「飯盒會」。周指他自2019年下旬接任壹傳媒營運總監後，每周都會出席每一場「飯盒會」，壹傳媒行政總裁張劍虹都會出席。法官杜麗冰問，周除須向黎及張匯報，還有甚麼人比他更高職位？周指沒有，至於Mark Simon是黎的私人助理，負責執行黎就壹傳媒業務下達的決定、黎的私人公司業務等，但他在集團內沒有官方職位。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022