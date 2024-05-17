電話攔截App｜部份會暴露通訊錄 難徹底移除 黃鳳嫺籲留意條款
消委會昨日（16日）公佈，5款垃圾電話攔截應用程式，發現當中3款會索取用戶通訊錄，另有1間會收集、上載用戶多項個人資料至網絡。消委會總幹事黃鳳嫺今早（17日）於電台節目重申，明白市民因不勝垃圾電話煩擾而安裝有關程式，並在無意中提供個人資料；惟她提醒應用程式的免費版本已能滿足基本需求，消費者應留意程式條款，如有被披露，就要向相關公司要求移除，否則會形成「惡性循環」。
黃鳳嫺在《千禧年代》回應有關報告提到，部分程式在特定情況下，如以Facebook等社交媒體登入，都會索取多項個人資料，包括用戶相片、住址等資料；她說，暫未收到任何投訴，但原因是無人知道原來程式會取得大量資料，呼籲消費者要非常小心處理。
黃鳳嫺續指，今次報告雖非「百份百全面測試」，但程式的免費版本已可滿足到基本攔截需求，故不同意相關程式取得、上載大量個人資料至網絡，她形容情況是資料「暴露於人前」。
「反向搜索」可憑輸入電話號碼搜持有人中英文姓名等資料
消委會又發現有一款程式存取用戶的通訊錄後，會自動將所有聯絡人資料上載和整合到資料庫，其他用戶可輸入電話號碼「反向搜索」，追溯號碼持有人中英文姓名、電郵地址或社交媒體連結等
至於能否防範或找出哪人上載了電話號碼，黃鳳嫺說，消委會在今次實試中亦找不到，需要再向應用程式公司取得回應；但用戶仍可在網上查閱自己電話、姓名有否被公開，並以電郵形式，聯絡公司要求移除資料，而消委會亦已實測過有關做法。惟她指，「今天移除到，聽日又有朋友（上載），咁咪沒完沒了」，故提醒用戶，不要抱著想了解自己資料有否被公開而下載程式，否則會形成「惡性循環」。
至於坊間有擔心這種無意披露他人資料，有否違犯私隱條例，黃鳳嫺就說，過去私隱專員公署有就類似事件回應，條例上亦列明當用戶收集資料並轉載需得他人同意，「若果未經同意轉載做其他用途，可能就有個問題喺到」；故有條款會寫明用戶要經事主同意才可上載，「但佢（用戶）根本唔知情下，唔實際亦都唔可行，對消費者嚟講都係唔公平」。
HK JunkCall創辦人：取用通訊錄為防止誤報號碼
有向應用程式提供攔截資料庫的HK JunkCall（JunkCall）創辦人胡文翰就在同一節目表示，JunkCall運作十多年都堅持保護個人資料，亦取得兩項私隱安全認證，故可經得起政府部門質詢。
他提到，港人對資料保障的意識「入晒心入晒肺」，故要做到高保護性，同時又不提供資料下，「技術上係高咗，所以我哋靠用戶自己報」。胡文翰稱，JunkCall的機制是當使用者收到垃圾電話後，可以考慮是否主動舉報，當JunkCall收到舉報，並作分析後，才會回饋相關應用程式，至於3間有用JunkCall攔截資料庫的芝麻來電、小熊來電以及WHOSCALL，要求使用者完成審核，相信最主要目的是防止舉報其朋友、或通訊錄的號碼，亦是唯一目的，可令資料庫更可靠、準確。
胡文翰：各地電訊背景不同 個資保障要求或未如香港
針對有程式需要用戶提供大量個人資料，胡文翰就謂「好唔需要，但又可以咁講，世界各地文化背景、電訊背景唔同，有啲國家（用戶）可能有成4、5個電話號碼」，他逐解釋說，部分國家對個資保障要求不如香港、其他東南亞地區高，故可以生存，但來港後又漠視兩者間的相異，未有改變政策。
胡文翰又提到，雖然市民可靠過應用程式網站查找資料有否被洩，但這些網站或會強制要求讀取通訊錄權限，變相又有可能再洩漏資料；「佢哋系統係咁開發，包埋個人電話，只可以講好唔切合香港、東南亞國家文化要求」。
他強調JunkCall只會長期保留白名單與垃圾電話資料，是對資料負責，過去亦會隨機生成識別碼，讓用戶在不提供資料下舉報垃圾電話；但後來出現惡意舉報，網路欺凌，加上Android系統不允許使用有關功能，最終才需以電話號碼注冊。