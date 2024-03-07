馮祥記清盤｜有地盤經理墊支物料費20萬　連欠薪超破欠上限難追足

有逾40年歷史的老牌承建商馮祥記上周五（1日）突然宣布清盤，牽連甚廣，建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑今（7日）透露，截至昨日（6日）有約40間下判商、供應商等向工會諮詢法律意見，估算被拖欠金額高達1.2億元，亦有近100名工友就工資等勞資糾紛求助，當中包括20多名馮祥記員工及80名受影響二、三判商員工，拖欠工資共3,000萬。



吳偉樑指出，破產欠薪保障基的申訴欠薪上限為8萬元，但部份馮祥記的直屬員工如地盤經理、高層等，在工程間已墊支20多萬來購買地盤的急用物資，金額已超破產欠薪保障基金的追討上限，而循小額錢債追討都有難度，因馮祥記經已破產，已無錢可被追。



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破產欠薪保障基金上限8萬難「追足數」

吳偉樑表示，現時馮祥記清盤的苦主可分為三大類：馮祥記直屬員工、下判公司及下判工人。而馮祥記直屬員工的個案較為棘手，因當中有地盤經理和高層等人員，除了被拖欠工資外，在地盤急需物料開工時，他們「自掏荷包」預先支付高達20多萬的費用，這些墊支費不屬於薪金的一部分，工資加上墊支費用已超破產欠薪保障基金的8萬元申訴上限，難以經基金追討，至於經小額錢債追數都有難度，因馮祥記已經破產，無錢可被追數。

二判：趕起貨未必「趕得切有合約」 更難追工程費

至於二判公司老闆張先生，在與馮祥記在6、7年間合作共10多個地盤，被拖欠工程費有7,100萬，他對成功追數表示不樂觀，又稱「追到一半都機會唔大」，因馮祥記在進入清盤程序後，資金會優先用於處理被欠薪的伙計，然後便是有抵額債務的銀行，最後才是其他無抵額的分判商，所以循現有程序下，張先生等被欠款的下判，只好繼續等待馮祥記剩餘的資金被分配和安排。

他續指，在地盤工期趕急時，他們趕著起貨，有工程未必「趕得切有合約」，雖然有工程證明，但他表示這些未有合約的工程費會更加難追。

不過，雖然張先生相信馮祥記的倒閉對建造業影響頗大，例如導致二判「少咗大判俾嘅工程做，旗下員工都冇嘢做」等問題，但他相信不會嚴重到令建造業界分判商出現倒閉潮。

促政府設法提升大判資金透明度及成立專責小組跟進事件

張先生指出現時二判等分判商的談判力量太細，分判商從來不知到大判的資金流，他促政府可設法提升大判的資金透明度，讓下判商可對工程合約更安心，不用時時提心吊膽，擔心大判拖欠工程費；他亦提議業主在批出工程給大判時，都可幫忙監管大判有否真的繳付工程費給下判，他指大判在收到業主的工程費時，未必真的有按合約按時付款給下判，如業主可多加監管，對其工程的進度都會有更好影響。

而吳偉樑提議政府可就事件成立專責小組，專門處理下判商老闆被拖欠巨額工程費等問題，因現時勞工處只可幫忙追討工友被拖糧的問題，至於被拖欠的工程費則應有政府的專責小組負責跟進。