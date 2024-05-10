沙田年初推澀谷式打斜過馬路　運輸局指運作暢順：過路節省14秒

運輸署1月底在沙田沙角街與逸泰街交界推「澀谷式」的對角行人過路處，運輸及物流局表示，綜合觀察該處運作安全及暢順，於一個行人「綠燈」時段內約有100人次對角橫過馬路，佔整體路口使用人數約一半，其步行距離也由原來約39米縮減至22米，平均時間約19秒，較原來分段行節省14秒，同時對汽車等候時間也與原來相若。



運輸署料年中會在尖沙咀加拿分道與加連威老道交界推第二個試點，並因觀察試點運作約6至9個月，再調整設計及考慮未來方向。



▼1月31日 沙田推行對角行人過路處試點▼



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運輸署已於1月31日在沙田沙角街與逸泰街交界，推出「澀谷式」對角行人過路處。運輸及物流局今日（10日）向立法會交通事務委員會提交文件，指推行一段日子，觀察下來認為該行人過路處運作安全及暢順。

該局指，綜合觀察所得，現時該對角行人過路處在人流高峰時段，於一個行人綠燈時段内，約有100人次以對角方式橫過馬路，佔整體路口使用人數約50%。

觀察亦發現，行人利用對角行人過路處過路的步行距離由約39米縮短至22米，平均時間約19秒，較利用原來分兩段的過路處步行至對角大約節省14秒。

▼1月31日 沙田推行對角行人過路處試點▼



至於汽車流量方面，該局稱運輸署挑選有關路口時，已充份評估車流狀况，估計推對角行人過路處後，仍可維持路口的車輛通行能力，推行後實況也發現，一般車輛平均等候時間與原有的過路處相若。

首個對角行人過路處於沙田沙角街與逸泰街交界路口，1月31日開放試行。 (運輸署圖片)

運輸署正進一步分析過去數月在沙田的實施情況，檢視及微調第二個位於尖沙咀的對角行人過路處試點的設計，目前尖沙咀試點的相關工程在籌劃中，預計今年中可推出並開展試驗。運輸署會持續觀察試點運作情況約6至9個月，適時調整設計，再考慮未來方向。