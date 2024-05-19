今日必看8分鐘｜少年破壞Beyond黃家駒墓｜ 再有UBER被"市民"放蛇

黃家駒墳墓刑毀｜光頭少年淋汽水錘毀遺照 15歲及23歲男被捕

一名光頭少年偕友今早（19日）到將軍澳華人永遠墳場，毀壞樂隊Beyond已故主音黃家駒墳墓，涉嫌刑事毀壞被捕。刑毀片段被上載到網絡，一名光頭少年自稱「社會破壞者」，粗言辱罵黃家駒，向墓碑淋潑汽水後上前舔走，用腳踩歌迷獻上的鮮花祭品之餘，在墓碑上寫字，更用錘扑遺照，導致遺照毀爛。警方於上午11時許接獲報案，經調查後拘捕一名15歲少年及一名23歲男子，涉嫌刑事毀壞。

元朗工業邨疑大型儲油罐漏氣 附近女童感不適 天水圍同傳異味

今日（19日）凌晨零時許，一名女童在大井圍福順街聞到異味而感到不適，當區多人亦表示聞到類似氣味，消防接報到場調查，懷疑異味來源是附近元朗工業邨宏樂街12號一間石油化學公司，場內有一個大型儲油罐漏氣，消防懷疑出現過熱情況，正開喉射水降溫，暫時無人送院。《香港01》記者到場了解，聞到類似電油的強烈異味，涉事儲油罐大約3層樓高，頂層位置的自動灑水系統正在灑水，消防在場戒備。

荔枝角可疑車．車CAM直擊｜警敲打車窗、擎槍指背 3分鐘制服5人

警方昨日（18日）接獲通報，指有一輛懷疑套假牌可疑車輛，遂派員展開追截，最終在荔枝角長荔街前後包抄，擎槍制服車上5漢。網上流傳事發時警方追截可疑車輛的車CAM影片，可見可疑車沿長義街而行，後方有一輛比亞迪私家車尾隨。當可疑車右轉入長荔街後，已有一輛閃燈衝鋒車打橫攔路，有持盾軍裝警立即下車，衝前打開可疑車的車門，嘗試將車內人士制服，亦有警員敲打車窗、擎槍指向疑犯背部，並將他壓向牆邊。

其間，有人疑企圖落車逃走，立即遭多名警員按在行人路上，一直尾隨可疑車後方的比亞迪同時駛前攔住去路。比亞迪其後徐徐後退，懷疑是休班警員的司機停車後，立即下車支援及協助制服疑犯，並將疑犯雙手反鎖身後，該名疑犯數度有掙扎的動作，但仍被警員控制。場面其後受控，再有多名警員增援，過程歷時3分多鐘。

「放蛇」白牌車｜再有Uber被放蛇 5車及司機大埔受查終獲放行

網上再流傳多條懷疑「放蛇」打擊白牌車片段，相信由多段短片剪輯而成，可見不同私家車內有自稱「普通市民」或「我唔係差人」的男乘客，指示司機前往「大埔教育學院」，其後稱「我懷疑你非法載客取酬，我報咗警，麻煩你停一停車！」影片可見，多名警員在公共交匯處截停數輛私家車，並截查多名懷疑司機。片末更見有人邊拍攝着一名身穿粉紅色上衣的男子，邊向他稱「影你揸白牌、犯法、做賊囉！」警方將案列作「交通投訴」，並沒有作出拘捕或發出告票，正調查事件。據了解，共有6人各自透過Uber App召車前往同一目的地，他們自稱為朋友關係，自發性打擊私家車非法載客，但無交代與的士業界有無關連。

元州邨情侶疑照顧老人起爭執 女子涉斬傷男朋友被捕

元州邨發生傷人案。今日（19日）上午11時14分，元州邨元禧樓一名52歲姓蔡男子，被一名55歲姓康女子持刀斬傷，幸神智清醒。警方趕至封鎖現場，經初步調查，懷疑女子曾以長約30厘米的菜刀襲擊男子，傷及其後腦及手部，女子涉嫌傷人被捕。男傷者清醒被送往明愛醫院治理。

據悉，一對中年男女為情侶關係，因照顧老人家問題嘈吵爭執。警方以涉嫌「傷人」拘捕涉案女子，老人交由其他家人照顧。案件交由深水埗警區刑事調查隊第三隊跟進。

極端天氣｜民安隊模擬颱風襲港搜救 將於11追風熱點巡邏勸阻市民

民眾安全服務隊今早（19日）於將軍澳消防及救護學院舉行兩年一度、名為「金牛座」的大型演習，動員超過500人，模擬超強颱風襲港下，本港出現水沉、冧樹、冧樓等，民安隊協助拯救行動，動用今年初引入的電子搜索犬演練。

政府日前強調，將會加強執法，檢控在惡劣天氣或颱風期間追風逐浪人士。民眾安全服務處總參事梁冠康總結時指，民安隊今年將巡邏「追風熱點」提升至11個，勸止市民回到安全地方。

廣西暴雨南寧城區內澇 積水淹車2人被困獲救 欽州市雨量破記錄

5月19日上午10時，中央氣象台發布暴雨橙色預警。其中，廣西南寧市凌晨迎來暴雨，城區出現內澇，車輛被水淹沒，不少人被積水困在路上。

小紅書列「香港5大最差地區」深水埗排第2 第1名封「港版加沙」

【香港旅遊／小紅書】在內地人眼中的香港，哪個地區最難接受呢？內地社交平台小紅書近日熱傳1則「票選香港5大居住環境最差地區」帖文，綜合網民意見評選香港居住環境最差5個地區，其中「傳統富人區」港島中半山區、觀塘安達臣區等都有上榜；而排第1的「居住環境最差地區」，更被封為「港版加沙地帶」，可謂「差中之差」。

帖文引來網民熱議，有人詫異港島中半山區竟然上榜，「中半山是最喜歡的居住地方了，居然還上榜」；亦有不少人提出其他居住環境較差地區，「馬鞍山竟然沒有上榜，出了名的美食荒漠」。不過也有網民認為，最重要是自己居住舒服。