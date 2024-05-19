屋宇署強制驗樓　勘察64幢揭63幢有明顯危險　已為23幢「急救」

上月佐敦華豐大廈發生大火，揭露大廈未有遵辦強制驗樓，引發消防安全問題。屋宇署長余寶美出席測量師學會活動致辭時表示，屋宇署正執行無人機勘察舊樓行動，揀選360幢高風險樓宇，進行外牆勘察，至今勘察了64幢樓，當中63幢有明顯危險；當局已為23幢進行緊急工程，目標風季前完成240棟樓宇勘察。



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屋宇署用無人機勘察舊樓 風季前完成240棟

上月佐敦華豐大廈發生大火，造成5死40傷，大火揭露大廈未有遵辦強制驗樓，引發消防安全問題。余寶美出席測量師學會活動致辭時表示，屋宇署正執行無人機勘察舊樓行動，揀選360幢高風險樓宇，進行外牆勘察，至今勘察了64幢樓，當中63幢有明顯危險，已為23幢進行緊急工程，維修鬆脫的外牆，餘下40棟就由業主自行安排承辦商處理。署方目標風季前完成240棟樓宇勘察。

今年內將會就修訂《建築物條例》提出建議，余寶美指，將提高罰則及簡化檢控程序，提升執法效率，提高阻嚇力。