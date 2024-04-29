華豐大廈火｜多層樓梯仍堆滿雜物　二樓全毀　醫館一原因完好無缺

佐敦道華豐大廈4月10日發生三級火，5死40傷。事發至今近3周，《香港01》記者今日（29日）重返火災現場，可見大廈內外仍滿目瘡痍，不少位置嚴重熏黑，部分氣窗上仍留有破碎的玻璃。環顧大廈內部，受火警影響較少的高層，走廊已再次有人晾曬衣物；不同樓層的梯間則仍堆有不少雜物、垃圾，甚至滿地煙頭，不過懷疑是起火源頭的一樓光井內，雜物絕大部分已被清走。至於受災嚴重的二樓全層嚴重焚毀，唯獨有一間醫館因早年換上3層防火物料製的大門，屋內完好無缺。



佐敦道華豐大廈4月10日發生三級火，事發後近3周，大廈內外仍滿目瘡痍，不少位置嚴重熏黑。（黃學潤攝）

消防曾表示，華豐大廈三級火起火源頭懷疑為一樓光井。當日火警後所見，光井其中三面被建築物包圍，遺下木板、膠袋、手推車、家具、梯等各式雜物，部分已嚴重焚毀，上方的鐵皮簷篷亦已燒至溶爛。記者今日所見，光井的雜物絕大部分已經清理，只餘下一些膠袋、疑似喉管和花盆。

華豐大廈二樓走廊全層焚毀，唯獨麥醫師的醫館只有大門外層損毀，內裏完好無缺，他歸功於「菩薩保祐」及多年前更換的3層防火大門。照片中清晰可見大門由3層物料組成。（黃學潤攝）

特首李家超在事發當日曾稱，火勢最嚴重的地方在華豐大廈一樓及二樓之間。事隔近3星期，今日大廈一、二樓外牆仍留下嚴重熏黑的痕跡，2樓全層嚴重損毀，唯獨有一間醫館除大門燒毀外，內裏完好無缺。居於醫館的麥醫師接受《香港01》訪問指出，醫館對正起火光井，事發當日他身在內地，得知火警消息，本估計醫館亦「難逃一劫」，幸多年前他把大門換成3層防火物料的門、「連螺絲都防火㗎！」結果在今次火災中發揮功效。

懷疑是華豐大廈三級火源頭的一樓光井，大部分雜物已被清理。（黃學潤攝）

記者走訪受災最嚴重的華豐大廈二樓，以及同樣受火勢波及的三樓，見到走廊一片頹垣敗瓦，牆壁熏黑甚至燒焦，升降機按鈕面板只燒剩一塊金屬片，𨋢掣和樓層顯示板已經燒得難以辨認。有街坊指出，華豐大廈有4部升降機，低層及高層各有兩部，低層的兩部𨋢和高層其中一部轞現已損壞，其中兩部是在消防撲火時被水浸壞，一部則被偷去零件。街坊稱業主立法法團近期曾開會，提及每部升降機維修費最少要50萬元。另外，今日所見，有工人在大廈低層重鋪電線。

華豐大廈中、高層受火警影響較小，據住戶所述，三級火後曾有政府人員到場清理過垃圾。惟記者今日走訪各樓層時，見到有不同樓層的梯間已重新堆放雜物和垃圾，部分裝着垃圾的膠袋未有綁好或已破損，地面亦滿佈煙頭，更臭氣熏天。有樓層梯間牆身則貼有告示，指暫時沒人會上樓清理家居垃圾，「為免垃圾堆積如山、發臭以及阻塞通道」，呼籲街坊外出時順道將垃圾帶到後巷指定地點棄置。住戶潘先生表示，其住所已有水電供應，但仍需時執拾。對於後樓梯再次堆放雜物，他稱感到擔心，希望大廈善後工作可「搞得好啲」，不想再發生下一次悲劇。

華豐大廈低層在三級火後只餘一片頹垣敗瓦，4月29日有工人到場重鋪電線。（黃學潤攝）

至於事發後大廈內有多個滅火筒被發現逾期未檢查，今日所見，部分逾期滅火筒仍未被清理，但旁邊已添上新增及於兩周前檢查過的滅火筒。而火警當晚消防處義工隊到場，協助逐戶破門確保大廈所有人離開，《香港01》記者今日經過14樓一個單位，見到鐵閘上「已爆無人」的手寫字仍未被擦去。

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華豐大廈三級火後，消防處義工隊曾到場協助逐戶破門，確保大廈所有人離開，事隔近3周，14樓一個單位鐵閘上「已爆無人」的手寫字仍未被擦去。（黃學潤攝）

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華豐大廈中、高層受火警影響較小，相信部分住戶已返回大廈居住，走廊有人晾曬衣物。（黃學潤攝）

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▼華豐大廈三級火後初期大廈情況▼



佐敦道華豐大廈發生三級火警，釀成5死40傷。從照片可見，首先起火的一樓光井其中三面被建築物包圍，放置各式各樣的雜物，包括木板、膠袋、手推車、家具等，部分已嚴重損毀，懷疑是起火位置。

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華豐大廈三級火發生在4月10日早上7時53分，相信是大廈一樓最先起火，多人被困及燒傷，大批救援人員趕到現場拯救。消防處於上午8時04分將火警升為3級，其間升起多條雲梯，協助住戶離開單位，火勢於上午8時54分受到包圍，約10時受控制，10時30分大致救熄。約50人自行疏散到安全地方，約250人被救離大廈。45名傷者分別被送到多間醫院救治，其中3男2女惜告不治。

▼佐敦華豐大廈三級火救援情況▼



消防升多條雲梯救人。（馬耀文攝）