童樂居︱保護兒童會制定守護兒童政策　全員工需參加培訓加強概念

香港保護兒童會旗下院舍「童樂居」2021年爆出虐兒事件，逾30名職員被控。事件發生後保護兒童會推出一連串改革，包括於去年成立守護兒童部門，並在年底制定守護兒童政策，提供指標讓會內28個機構跟從。



該會又舉行「守護兒童齊關心」培訓計劃，會內700多名員工均需參與，培訓中會增強員工的守護兒童概念，當中有情境互動分析、危機評估練習及處理流程，亦有法例互動環節讓員工加深對有關法例的認識。



招凱敏是香港保護兒童會轄下之中銀幼兒學校的老師，在該校任職接近18年。她認為在童樂居事件後推出的一連串改革，尤其是「守護兒童齊關心」計劃讓參加者可更全面了解守護兒童的概念，同時亦有清楚的指標讓老師以至其他工作人員去跟從。

她指參加培訓讓她意識到不少地方可以做得更好，例如小朋友跌倒後會留意扶起或抱起他的動作會否太快，又或在交流時說話的語氣、用字上會否無意地對小朋友造成傷害。

在該會有十多年義工經驗的Kelly亦有參加守護兒童培訓，並曾參與童樂居的義工服務。她表示，培訓的內容都很實用，尤其童樂居的小朋友的背景較為特殊，相處時亦要更注意，「唔可以有太近距離，言語要注意返，講啲鼓勵性說話。」她指亦要注意小朋友的情緒，「小朋友太開心都要控制下佢。」

守護兒童顧問劉燕玲指保護兒童會在童樂居事件後有很大反思。（馬煒傑攝）

負責組織訓練活動的守護兒童顧問劉燕玲指除「守護兒童齊關心」外，亦有「守護兒童專員培訓課程」的種子計劃正在試行當中，內容包括安全活動及項目之風險評估、守護兒童專員具備條件及情景處理與分析，目前第一期學員有20個名額，第一階段的培訓經已完成，當中亦包括童樂居的員工。

劉燕玲續指，保護兒童會在童樂居事件後有很大反思，尤其在守護兒童的工作上，始終在香港仍然是新概念，期望可以協助制定政策出一分力。她希望可以推廣「兒童行先的新文化」，「守護兒童專員培訓課程」亦會陸續再舉辦，相信最後得益的一定會是小朋友，信相大眾日後對童樂居會有正面面貌，會看到正面的畫面。

另外，保護兒童會亦增設守護兒童專線，讓會內員工遇上問題時可以作出諮詢，範疇包括如何守護兒童、照顧兒童上遇到的困難、如何處理兒童受到傷害的情況、為機構員工提供相關培訓及對服務的意見，劉燕玲指雖然主要對象是內部員工，但如一般市民有問題亦會作出解答，以為推廣守護兒童文化出一分力。