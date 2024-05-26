垃圾徵費｜環團反對押後令市民無所適從：過去5個月環保大推進

對於消息指出，垃圾徵費可能無限期押後。環團綠色和平項目主任譚穎琳表示，過去5個月以來，香港準備迎接垃圾徵費，在環保配套方面有大幅推進， 眼見回收設備逐漸增多，不應在這時就取消，令市民更加無所適從，「辜負咗大家一路以嚟嘅付出同寶貴嘅意見。」她又提到，政府現時著重於增設回收設施，但其他很多物質都不能被回收，比起回收設施更應著重於源頭減廢。



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垃圾徵費原定於4月1日實施，因準備不在改在同日起於14個點實施先行先試計劃，整個計劃押後至8月1日實施。今日（26日）有消息指出垃圾徵費將無限期押後，政府明日到立法會交代。

綠色和平項目主任譚穎琳回應，反對取消垃圾徵費，這會令市民更加無所適從，指垃圾徵費這個機制十分重要，「你見到呢五個月以嚟， 大家真係積極（環保）咗好多。」

近5個月香港環保配套大幅推進

譚穎琳表示，最近眼見市區回收設備，形容近5個月香港的環保配套大幅推進，環保設備逐漸增多，市民亦開始養成回收的習慣，只是要關注綠在區區在未來能否承受龐大的回收量。

她又提到，垃圾中大部分物質均不能被回收，過去數年綠在區區數量逐漸增加，不過香港塑膠回收量過去三年增加了不足2％，回收本身有限制，回收率不會不斷上升，「回收本身有限制，塑膠全球平均回收率亦只有15％。」

源頭減廢才能真正有效減廢

譚穎琳指，現時政府側重於建立回收配套，但其實源頭減廢才能真正有效減廢，「生產者可以生產千變萬化嘅貨品出嚟，佢唔可以回收都可以照推出。」她指，採用生產者責任制就毋須額外花資源進行回收，政府應該投放更多資源在綠色科技，從源頭減廢，「唔係成日揼錢做消費者回收，唔應該過度地側重呢樣嘢（設立回收設施）就叫解決問題。」

綠色和平目主任譚穎琳反對抽後垃圾徵費。（資料圖片／曾凱欣攝）

她表示，觀察到市民及餐廳開始有回收廚餘的習慣，因而對廚餘回收機產生不同的意見，這是一個契機讓環保署了解市民的需要，「大家鬧廚餘收機點，但其實無人用嘅，無人俾comment，佢進步唔到。」