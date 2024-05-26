垃圾徵費｜三無大廈居民正在適應　施麗珊：推遲一年可以實施

一再推遲的垃圾徵費，原本待先行先試實施一個月後將計劃於8月1日落實，就在明天（27日）向立法會交待的前夕，於今日（26日）傳出消息指，垃圾徵費將無限期押後。一直協助基層市民、三無大廈居民適應垃圾徵費疑難的香港社區組織協會副主任施麗珊，認為只須推遲一年，利用這段時間必須做好解說工作，同時增設回收設備，明年可以落實徵費。



她指出，參與先行先試計劃的三無大廈居民，這一個月以來正慢慢了解垃圾徵費的運作，不少居民要求增加回收站以及廚餘機，「最好喺佢屋企附近，5分鐘之內行到嘅，整個三色桶。 」



▼4月1日 深水埗「三無大廈」試行垃圾徵費▼



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原打算在4月1日實施的垃圾徵費，因坊間反對聲音而押後至8月1日實施，同時在14個點實施先行先試計劃，其中包括三無大廈，包括北河街15號及在長沙灣道58號這兩橦三無大廈。這些居民每戶會獲派20個15公升的指定袋，再由居民把垃圾棄置於食環署垃圾收集站。施麗珊表示，當局在試行初期並沒有告知居民，在垃圾徵費試行計劃下需要做甚麼。

今日消息指出，垃圾徵費將無限期押後。施麗珊回應稱，可以推遲一年以及分階段落實，就可以照常實施政策，政府應趁這一年時間必須做好解說工作，同時增設回收設備。

施麗珊認同早前環團建議8月1日分階段實施垃圾徵費，她表示，政府可以先在有物管的大廈實施，汲取相關經驗最後才於三無大廈實施。她指居民在金錢誘因之下，很樂意嘗試回收，但回收設施需要進一步增加，以及提供更多資訊。

三無大廈附近綠在區區在甚少

試行計劃超過一個半月，她指，居民慢慢開始了解垃圾徵費的運作，惟三無大廈居民多為長者或新移民，不知附近的綠在區區在甚麼地方，對長者而言，拿著一大堆回收物行去太遠的回收站，亦十分辛苦，「最好喺佢屋企附近，5分鐘之內行到嘅，整個三色桶。」她稱，如果設施能方便居民，真的會做到回收。

深水埗區的綠在區區不定期設流動回收點，不過對檔房戶而言，因為家中空間有限，難以儲大量的回收物，待有流動回收點開啟才回收。她建議，多設流動回收點，其開放時間亦要加長，避免居民因要上班而錯過了流動回收點的開放時間。

居民認為另外使用指定袋並不環保

她表示，廚餘回收設備在深水埗區亦十分少，居民亦會想嘗試回收，但無奈回收站太遠，「（指定）膠袋只係揼嗰一刻，廚餘或者其他包裝，大型物件點揼，呢啲佢哋都會擔心。」她又提到，大部分居民會把在街市買餸的膠袋，二次使用作為垃圾袋，如果另外購買指定袋去掉垃圾，並不環保，「環保署整咗最唔環保嘅嘢。」

深水埗區住了不少長者，施麗珊指，有不少行動不便住戶習慣會把一袋垃圾放在走廊，再由鄰居幫忙丟棄。她引述住戶會擔心，將來可否為沒有使用指定袋的鄰居丟棄垃圾？又可否把鄰居的垃圾放進自己的指定袋？

她表示，先行先試計劃開展了超過一個多月，各社區內的回收設備正急速增加，但針對三無廈的幫助似乎仍然不足。