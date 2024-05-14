屠龍小隊案｜因認罪協議須完全同意案情　證人認明知有誤也承認

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（14日）在高院續審。庭上透露，「屠龍」隊長黃振強案發時用於賭博的金錢均來源於「家長」或「金主」的捐款，且他於9月至12月間至少賭輸了10萬，其隊員對於他「賭波賭到咁大」一無所知；黃另同意以他理解的認罪協議，他必須完全同意控方案情，部份控罪如「串謀謀殺」罪，才可獲存檔法庭，故他明知案情有誤仍承認。



黃認社運前已開始賭博

代表女被告劉佩凝的大律師馬維騉稱，根據法證會計師的報告，亦附有證人黃振強於2019年銀行戶口的交易列表，當中顯示黃於同年1月已頻繁地賭博，賭注由數百至數千元，當時社運仍未發生，故黃早前稱他於8月至12月因參與社運，為紓減壓力而賭錢的說法，明顯站不住腳。黃同意他在2019年初已有賭錢，但堅持案發時是因舒壓賭錢。

黃振強雖承認在社運前已有賭博，但社運期間下注確是為紓壓。（香港01記者攝）

會隨身攜帶部份現金捐款

黃又確認，他於2019年7月辭職後沒有收入，依賴「金主」、「家長」的捐款生活。黃在示威期間收取了超過100萬的現金捐款，當中超過6成會用作示威。由於他未有將現金捐款存入銀行，部份會隨身攜帶，部份則放存在家中，故這些捐款未能在銀行戶口中反映。

隊友不知其賭注如此大

辯方續指，雖然黃自7月便沒有收入，但他仍持續賭錢，且於8月的賭注開始加大。及至8月尾，經歷二坡坊事件後聲名大噪並正式成立「屠龍小隊」後，「名」和「利」隨之而來，黃同意。辯方再指，黃其後於9月賭波下注了104個注項，涉款16.7萬，輸了共6萬，質疑該些賭本來自「金主」的捐款及贏波的派彩，直到黃12月被捕仍持續賭波。黃同意並承認「屠龍」隊友並不知道他「賭波賭到咁大」。

反問辯方想理解當時輸了多少錢

黃又反問辯方他在社運期間賭波共輸了多少錢，辯方答他報告顯示2019年9至12月期間，黃已輸了超過10萬，質疑黃是否想告訴陪審員他：「唔係輸好多。」黃否認，稱他只是想知輸了多少錢，並反問辯方為何要「曲解」他。辯方稱，對於黃感到被曲解感抱歉。

戶口曾不足100元但得人接濟

辯方另指出黃於2019年初經濟曾十分拮据，需要問財務公司借錢。根據他的戶口餘額曾不足100港元，有人會出資援他，如有人曾轉帳2000元予黃並備注：「慳啲洗啦死仔包。」黃同意以上說法，但指該人與本案無關。

黃振強自稱有財力而被推為隊長，但他拿出的5萬元是來自「家長」。

5萬元來自「家長」

黃早前供稱因他在隊員中較有「財力」而獲推舉為隊長，初期曾拿出5萬元積蓄供「屠龍」使用，辯方質疑黃戶口從未試過夠5萬。黃指該5萬來自「家長」，是他以個人示威者名義所獲得的資助。

強調被武力對待後冷靚過來才合作

辯方質疑，黃於12月8日遭警方破門入屋及使用武力後，因為深信他不合作，便會遭受武力對待，才會向交出電話密碼，及未有在錄影會面時行使緘默權。黃否認，強調他是被武力對待後，冷靜下來，才交出手機密碼。至於錄取會面紀錄時，他未有考慮要否保持緘默，但承認傷勢的痛楚引致他無法冷靜及清晰地作供。

說出事實出於責任感或良心

辯方另問黃在2023年5月主動要求面見警方的目的，是否基於良心或想獲得減刑。黃稱當時已還押3年多，認為有責任說出事實，並稱：「出於責任感或者良心。」

明知案情有誤都承認

辯方續指，據黃理解他和控方達成的認罪協議，黃完全承認控方草擬的案情的情況下，他的部份控罪才可獲法庭存檔，黃同意。辯方指出，案情提及同謀者吳智鴻於同年9月安排台灣軍訓是為預備「大行動」，但黃庭上稱軍訓與「大行動」無關，因為當時尚未有爆炸殺人的計劃，質疑黃明知案情有誤仍承認，黃同意。

黃最後同意，他曾問吳要槍並想「親手啪兩件」，承認他當時同意和吳一同用槍親手殺警。至於他獲存檔法庭的「串謀謀殺」是否有罪，黃則坦言：「以我理解，我全部都有罪。」

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023