將軍澳入境處新總部6.11啟用增婚姻登記 禮堂設星光幕牆心型花圃
撰文：鄧宇詩
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入境處將軍澳新總部將於下月11日正式投入服務，新總部增設婚姻和出生登記服務，同時設婚禮禮堂，供新人行禮，禮堂可容納約80人，婚禮禮堂外亦設有心形花圃及婚禮花園讓新人打卡留念。新總部設亦有44部「申請個人證件服務站」以及10部「領取個人證件站」，當相關法例修訂後，可讓市民可以全自助形式申請身份證。
入境處位於將軍澳的新總部，將於下月11日正式投入服務。新總部佔地約1.7萬平方米，分為行政大樓以及執法大樓，距離將軍澳地鐵站約5分鐘分的步行距離。
新總部增設婚姻登記和出生登記服務，同時設婚禮禮堂，供新婚夫妻行禮，禮堂可容納約80人。禮堂內的燈光系統亦可調節主題色彩，婚禮禮堂外外亦設有心形花圃及婚禮花園讓新人打卡留念。婚禮登記將於6月26日起投入服務，現時已有46對新人預約於新總部註冊。
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除此之外，新總部設亦有44部「申請個人證件服務站」以及10部「領取個人證件站」，可供市民以自助形式申請及領取特區護照，相關法例修訂後，市民亦可以全自助形式申請身份證。
與以往灣仔入境處一樣，若在辦公時間已前有大批市民在外排隊等候，職員會開放大堂位置，讓市民在室內排隊。
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首席入境事務主任 （服務質素）黃君彥表示，位於灣仔的入境事務大樓8樓的人事登記處將會繼續在原址提供服務，方便市民申領身份證及辦理身份證相關申請，預計會運作至2026年，希望期後可以在港島區找到新地址繼續為港島居民提供服務。
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