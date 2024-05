黎智英案｜接受外媒訪問　黎批評立國安法等同放棄會生金蛋的鵝

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案,審訊今(29日)踏入第85天,控方播放黎於《國安法》生效前的訪談節目,其中黎在彭博通訊社一個節目中,提到中央若立《國安法》,將令香港失去國際金融中心的地位,此舉等同時放棄了「會生金蛋的鵝」,但他相信時任美國總統特朗普會作出強硬回應,對中方實施嚴苛制裁,並指應要先凍結中國高官的貪污資產。另黎接受「自由亞洲電台」訪問時表示,他願為香港作出犧牲,並說:「無論係坐監嘅犧牲,甚至乎冇咗條命都好,我都願意嘅。」又指香港賦予了他一切,自己會留在這個「家園」直到最後一秒。



黎智英在接受外媒訪問被問願為社運犧牲多少時曾稱,無咗條命都願意。(資料圖片)

若可任意在港捉人 法治將徹底完結

控方早前在庭上播畢黎於《國安法》生效後錄製的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」,今開始播放黎於《國安法》生效前的訪談片段。控方指雖然該些言論是在《國安法》實施前作出,但可反映黎的心境。黎於2019年7月10日出席美國「保衛民主基金會(Foundation for Defense of Democracies)」的座談會。訪問中,黎形容修訂《逃犯條例》是損害港人法治及自由的「惡毒陰謀」,若中共可任意在香港拘捕任何人,香港的法治便會徹底完結,因此港人必須抗爭,並說這是「最後一戰」。

希望美國高院能鼓勵港人

黎續指國際支持對於香港十分重要,故他早前會見時任美國國務卿蓬佩奧及副總統彭斯,希望他們鼓勵港人,就像當年美國總統甘迺迪在柏林發表「我是柏林人」演說,希望國際社會能向香港提供支持,如在貿易、金融等方面給予香港優先政策等,讓香港成為足以國際上的一線城市,免受中國迫害。他又表示,港人在中美冷戰中站在美國的一方,想美國藉其「道德權威」在冷戰中勝出。

前特首林鄭月娥於2019年9月4日宣佈正式撤回逃犯修例,黎智英批評她做得太少亦太遲。(資料圖片)

指林鄭撤回修例做得太遲

黎在同年9月6日接受「霍士財經網」訪問,提到時任行政長官林鄭月娥當日宣布撤回修例議案是「做得太少,做得太遲(too little, too late)」,因為香港經歷3個月抗爭之後已變得不一樣,現時才撤回修例沒有任何作用,港人會繼續抗爭。被問到會否害怕成為針對目標,黎強調不會被嚇怕,因為這正是中共希望達到的效果。

指國安法下當局可隨意起訴傳媒

及至2020年5月26日,黎再次接受「霍士財經網」訪問,談及《港區國安法》將至,港人只能選擇移民,或者留下來繼續抗爭,他必然選擇留下來,也不擔心自身安危,並說:「我現在已72歲了,但我在意會發生什麼事。」。他指《國安法》實施意味著傳媒死亡,當局可以隨意起訴傳媒,說他們是煽動或顛覆政權,異見者可能會被送去內地審訊,香港以後不再一樣。

相信特朗普會對華實施嚴苛制裁

同月28日,黎接受彭博通訊社的訪問,提到中央推行《港區國安法》將會摧毀香港法治,令到香港失去國際金融中心的地位,此舉等同是放棄「會生金蛋的鵝」。黎又引述時任美國總統特朗普曾說,將會強硬回應《國安法》,他相信特朗普會信守諾言,將對中方實施嚴苛制裁,並認為制裁是最有效的方法,首階段先要凍結中國高官的貪污資產,藉以嚇退他們。

黎智英稱相信時任美國前總統特朗普(Donald Trump)會守承諾,對中國作嚴苛制裁。(Reuters)

指港若獲外國支持可保住法治自由

此外,黎於2020年6月10日接受「自由亞洲電台」訪問時,多次提到香港若獲外國支持,尤其是美國支持,或有可能保住法治自由,認為外國應要盡量向中國施壓或制裁。他亦相信疫情期間,美國人對於中國產生怨氣,故特朗普會以一連串制裁中國的行動作為角逐連任總統的競選,就算特朗普只是利用香港與中國角力,香港都會從中得益。

黎稱無咗條命都願意

黎在訪問尾聲中,被問及他願意為社會運動犧牲多少?黎坦言:「無論係坐監嘅犧牲,甚至乎冇咗條命都好,我都願意嘅,我亦冇選擇嘅,因為我12歲嚟香港,我攞住一蚊港幣嚟香港,今日我無論所有我有嘅嘢…所有都係香港俾我嘅。」他強調會與這個「家園」在一起,直到最後一秒。

4名被告:黎智英(76歲)、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司,被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號:HCCC 51/2022