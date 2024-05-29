黎智英案｜接受外媒訪問　黎批評立國安法等同放棄會生金蛋的鵝

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，審訊今（29日）踏入第85天，控方播放黎於《國安法》生效前的訪談節目，其中黎在彭博通訊社一個節目中，提到中央若立《國安法》，將令香港失去國際金融中心的地位，此舉等同時放棄了「會生金蛋的鵝」，但他相信時任美國總統特朗普會作出強硬回應，對中方實施嚴苛制裁，並指應要先凍結中國高官的貪污資產。另黎接受「自由亞洲電台」訪問時表示，他願為香港作出犧牲，並說：「無論係坐監嘅犧牲，甚至乎冇咗條命都好，我都願意嘅。」又指香港賦予了他一切，自己會留在這個「家園」直到最後一秒。



黎智英在接受外媒訪問被問願為社運犧牲多少時曾稱，無咗條命都願意。(資料圖片)

若可任意在港捉人 法治將徹底完結

控方早前在庭上播畢黎於《國安法》生效後錄製的訪談節目「Live Chat with Jimmy Lai」，今開始播放黎於《國安法》生效前的訪談片段。控方指雖然該些言論是在《國安法》實施前作出，但可反映黎的心境。黎於2019年7月10日出席美國「保衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）」的座談會。訪問中，黎形容修訂《逃犯條例》是損害港人法治及自由的「惡毒陰謀」，若中共可任意在香港拘捕任何人，香港的法治便會徹底完結，因此港人必須抗爭，並說這是「最後一戰」。

希望美國高院能鼓勵港人

黎續指國際支持對於香港十分重要，故他早前會見時任美國國務卿蓬佩奧及副總統彭斯，希望他們鼓勵港人，就像當年美國總統甘迺迪在柏林發表「我是柏林人」演說，希望國際社會能向香港提供支持，如在貿易、金融等方面給予香港優先政策等，讓香港成為足以國際上的一線城市，免受中國迫害。他又表示，港人在中美冷戰中站在美國的一方，想美國藉其「道德權威」在冷戰中勝出。

前特首林鄭月娥於2019年9月4日宣佈正式撤回逃犯修例，黎智英批評她做得太少亦太遲。（資料圖片）

指林鄭撤回修例做得太遲

黎在同年9月6日接受「霍士財經網」訪問，提到時任行政長官林鄭月娥當日宣布撤回修例議案是「做得太少，做得太遲（too little, too late）」，因為香港經歷3個月抗爭之後已變得不一樣，現時才撤回修例沒有任何作用，港人會繼續抗爭。被問到會否害怕成為針對目標，黎強調不會被嚇怕，因為這正是中共希望達到的效果。

指國安法下當局可隨意起訴傳媒

及至2020年5月26日，黎再次接受「霍士財經網」訪問，談及《港區國安法》將至，港人只能選擇移民，或者留下來繼續抗爭，他必然選擇留下來，也不擔心自身安危，並說：「我現在已72歲了，但我在意會發生什麼事。」。他指《國安法》實施意味著傳媒死亡，當局可以隨意起訴傳媒，說他們是煽動或顛覆政權，異見者可能會被送去內地審訊，香港以後不再一樣。

相信特朗普會對華實施嚴苛制裁

同月28日，黎接受彭博通訊社的訪問，提到中央推行《港區國安法》將會摧毀香港法治，令到香港失去國際金融中心的地位，此舉等同是放棄「會生金蛋的鵝」。黎又引述時任美國總統特朗普曾說，將會強硬回應《國安法》，他相信特朗普會信守諾言，將對中方實施嚴苛制裁，並認為制裁是最有效的方法，首階段先要凍結中國高官的貪污資產，藉以嚇退他們。

黎智英稱相信時任美國前總統特朗普（Donald Trump）會守承諾，對中國作嚴苛制裁。（Reuters）

指港若獲外國支持可保住法治自由

此外，黎於2020年6月10日接受「自由亞洲電台」訪問時，多次提到香港若獲外國支持，尤其是美國支持，或有可能保住法治自由，認為外國應要盡量向中國施壓或制裁。他亦相信疫情期間，美國人對於中國產生怨氣，故特朗普會以一連串制裁中國的行動作為角逐連任總統的競選，就算特朗普只是利用香港與中國角力，香港都會從中得益。

黎稱無咗條命都願意

黎在訪問尾聲中，被問及他願意為社會運動犧牲多少？黎坦言：「無論係坐監嘅犧牲，甚至乎冇咗條命都好，我都願意嘅，我亦冇選擇嘅，因為我12歲嚟香港，我攞住一蚊港幣嚟香港，今日我無論所有我有嘅嘢…所有都係香港俾我嘅。」他強調會與這個「家園」在一起，直到最後一秒。

4名被告：黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司，被控一項串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。

案件編號：HCCC 51/2022