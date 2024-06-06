余毓興反告張栢芝誹謗　指聲明圖貶低余在娛樂圈地位　求道歉賠償

藝人張栢芝日前入稟控告前經理人公司老闆余毓興，指對方透過發布新歌《以犬之名》和接受記者訪問，作出誹謗張的言論。余毓興則反擊，昨(5日)入稟高等法院控告張栢芝誹謗。余指，張栢芝工作室於本月初發布不實的聲明，圖貶低余在娛樂圈的地位。他要求法庭頒令，禁制張作出誹謗他的言論，並要對方道歉和賠償。



原告為余毓興，被告為張栢芝。

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余稱曾預支張4千萬元

入稟狀指，余為電影制作人和藝人經理人，張則是本港著名藝人。余於2011年時，成為張的全球獨家經理人，簽約八年。余亦預先支付4000萬元予張，作為余安排張拍攝4部電影的片酬。就兩人的合約糾紛，余於2020年展開訴訟，該案已排期於明年12月開審。

指張的聲明不實仍惡意發布

余就兩人的合約糾紛，於上月底至本月初多次接受傳媒訪問。張栢芝工作室則於本月2日，替張發出聲明，內容涉誹謗余。余指，張明知聲明內容不實，仍惡意發布該聲明，圖貶低余在娛樂圈的地位。

余要求法庭頒發禁制令，禁制張再發表誹謗他的言論，並從社交媒體等移除該些誹謗言論。余亦要求張以書面道歉和澄清，和作出賠償。

案件編號：HCA1086/2024