反修例｜林煥光籲協助被捕青年融入社會　勿成為社會負資產

2019年反修例風波至今有逾萬人被捕，當中不少為青少年。有參與「蛻變計劃」導師的行政會議前召集人林煥光接受該計劃訪問時表示，不會用激進形容年輕人，反而欣賞他們的思維、視覺，強調「如果年輕人同你唔同就係激進，就係成年人嘅問題」。他希望社會可以給予機會讓他們重拾學業，投入社會，不要讓他們成為社會負資產。



林煥光希望社會可以給予機會讓被捕年輕人重拾學業，投入社會，不要讓他們成為社會負資產。（「蛻變計劃」影片截圖）

林煥光接受「蛻變計劃」訪問時表示，社會上不同信念、背景的人溝通，只要放開預設障礙，總會找到能互相溝通的地方，如果要建設和諧社會和凝聚社會，要有接納不同意見的心，人與人至社會都可以做到。

「如果同你唔同就係激進，就係成年人嘅問題」

他又指，不覺得任何年輕人是所謂激進，「欣賞每一代人有唔同思維視覺，解決問題嘅思考」，反問大家回望年輕時，都不會隨便用「激進」、「離經叛道」等概括化的形容詞，「年輕人唔一定跟前人，會有自己思考，如果同你唔同就係激進，就係成年人嘅問題。」

反修例風波至今有逾萬人被捕，當中不少為青少年。。（資料圖片）

執法不能只說「嚴」一定要有「慈」

林煥光希望大家撫心自問，人誰沒犯錯，最重要能夠給予空間，讓別人在錯誤中學習，他提到懲教署的工作，「懲完都有教，教緊要過懲」，在某些時空執行法規可能要很嚴，但要令人心悅誠服，有共識及有凝聚力，不能只說「嚴」，一定要有「慈」。

他提到，現時參與計劃的年輕人不少未完成學習，希望社會給予機會讓他們增值，「如果一個成員犯錯，就變成負資產，無人想，一定係增值」，從學業、就業幫助他們融入社會，「如果唔不主提供，反而會增加逆反心態，做咗唔應做嘅事，當受到法律懲處，咁之後呢？想佢哋想永遠成為社會負資產？定成為社會動力？係好現實考慮。」

「蛻變計劃」至今已協助331人，當中156人是被捕者，其餘是家屬，當中很多個案已完成。