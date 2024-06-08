S2O潑水音樂節｜場內勁歌熱舞　氣氛熱烈　惟人流比預期少

全球最大型潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節香港站」，今日（8日）起一連兩日在中環海濱舉行。派對下午1時入場，陸續有各地知名電音DJ表演，帶動現場氣氛，強勁的電音節拍在遠處的中環天星碼頭已聽到。有參加者表示，在「電音和尚」(New Jeans Nim）出場時更把氣氛推至高峰，惟人流比她預期中少。



全球最大型潑水音樂派對「S2O亞洲潑水音樂節香港站」，今日（8日）起一連兩日在中環海濱舉行。（何倩瑜攝）

S2O潑水音樂節今日開鑼，邀請了各國知名電音DJ表演，參加者亦可以畫上身體彩繪，加添潑水節氣氛。記者現場所見，場內氣氛熱烈，在濕身區內的參加者隨電音節拍跳起，場內亦不斷有水隨音樂律動噴出，加上電音DJ在台上帶動氣氛，觀眾的情緒十分高漲。

興朋友一同到場的李小姐表示，入場後已經感受到熱烈的氣氛，尤其是「電音和尚」(New Jeans Nim）出場時更把氣氛推至高峰，雖然如此，她認為「人流比我預期中少咗啲」，中午12時仍未見有人排隊進場，在購票網站仍見到今日的門票可供出售。

興朋友一同參加潑水音樂節的李小姐表示，場內氣氛熱烈，「電音和尚」(New Jeans Nim）表演更把氣氛推至高峰，她覺得「人流比我預期中少咗啲」。（何倩瑜攝）

另一位參加者王先生表示，有聽聞過Waterbomb事件，他認為是主辦單位安排不當，「佢哋運作唔好，好多人又唔見咗嘢，搞到啲人財物損失」。他指，並不擔心今次S2O音樂節會出現Waterbomb同類的情況，「上年有嚟過，S2O有比我哋睇寄存行李嘅位置，有一格格咁；啲行李標籤都係膠嚟，唔驚濕到溶咗」。

林先生特意由上海來港參與S2O音樂節，將留港七天，計劃遊覽維多利亞港、太平山，以及旺角等熱門旅遊點，至於使費，他表示沒有預算。（何倩瑜攝）

來自上海的林先生特意來港參與S2O音樂節，他表示會留港七天，「我的旅遊簽只能待七天」，除參與音樂節，他還打算遊覽維多利亞港、太平山，以及旺角等熱門旅遊點，至於使費方面，他表示沒有預算。