今日必看8分鐘｜tesla七人車相撞1死5傷｜湖北女子實名舉報前老爺

大埔三門仔路車禍｜Tesla七人車相撞一死五傷 老婦昏迷送院不治

大埔發生交通意外，釀成1死5傷。今日（9日）下午1時許，大埔三門仔路七人車及Tesla沿三門仔路往大埔方向行駛，因故相撞。七人車中排一名79歲女乘客昏迷不醒，送往那打素醫院搶救，惟終告不治。七人車上另外3名乘客及男司機亦告受傷；至於Tesla女司機亦有受傷，戴上頸箍送院。現場圖片可見，兩車的安全氣袋彈出，車頭嚴重損毀。消息稱，七人車疑逆線肇禍；警方調查意外原因。

新翠邨奶牛貓爬晾衫架 救援期間掙扎逃離終就擒 愛協籲主人認領

大圍新翠邨一隻黑白唐貓（又稱「奶牛貓」），今早（9日）離家坐在高層住戶室外晾衫架上。愛護動物協會及消防到場誘捕，貓咪不斷掙扎並逃離，跳到5樓的晾衫架，最後在平台就擒。貓咪最後被愛協帶走，愛協呼籲主人前往愛協青衣中心認領，並提醒貓主安裝好窗網。

控煙辦沙田圍站放蛇 拘1男子檢值約4880元加熱煙產品

本港推行全面控煙，今（9日）控煙辦採取放蛇行動，經社交媒體聯絡售賣加熱煙賣家，於沙田圍站交收時表明身份，當場檢控一名男子，檢獲值4880元的加熱煙草及煙機。控煙辦人員指，是次的行動主要希望警惕從事非法活動人士知道，網上交易亦不能置身道外，會被繩之於法。

控煙｜將禁加味煙 盧寵茂：呢啲唔係戒煙入門 係食煙入門

為了市民健康及進一步降低吸煙率，政府上星期提出短中長期的控煙措施，短期揓包括禁止自用另類吸煙產品、禁止加味煙。醫務衞生局局長盧寵茂今日（9日）出席電台節目表示，加味煙為糖衣毒藥，不但吸引年輕人及女性吸煙，令吸煙者更易養成和維持吸煙習慣，「呢個唔係戒煙入門，係食煙仔入門。」因此建議將管有加味煙亦列為違法。他又認為，新措施不會影響旅客，引新加坡烏節路為例，就是禁煙，世上不吸煙的人佔大多數，反而會喜歡去一個無煙環境的地方。

中環的士疑失控剷上行人路 凌空擱石壆 外籍女子遭撞飛臥雪廠街

黃色暴雨警告生效期間，一輛的士沿下亞厘畢道行駛期間，懷疑因天雨路滑失控剷上行人路，一名愛爾蘭籍女途人遭的士撞飛，從10米高山坡墮下，其間的士亦撞毀圍欄、石壆，石屎飛彈並擊中另一輛載有3名乘客的士。該新西蘭籍女子腳部骨折，幸神智清醒，送往瑪麗醫院救治，一把相信屬於她的雨傘遺留現場。至於被石屎擊中的的士則無人受傷。

端午節｜首日假期40萬港人北上 創復活節後高峰 13萬內地客訪港

本港迎來端午節三日連假，昨日（8日）周六首日假期，有超過52萬港人離境，當中近八成約40萬人北上，是今年復活節高峰52.9萬人後再創新高。南下內地客逾13萬人，按周升超過五成。

正生停辦｜斥混淆視聽 港府：林希聖陳兆焯不願調資金回正生書院

正生書院宣布下月7日起停止運作，新任正生會董事會周六（8日）發聲明，指會方銀行戶口的400萬流動資金被警方凍結，又被政府拖欠工程費用350萬，社署亦欠會方60萬。港府今（9日）強烈譴責正生會聲明企圖混淆視聽，指正生會本身不但未有做好管理工作，更於製造問題後將責任諉過於政府部門，強調並無政府部門拖欠正生會任何款項。政府發言人指，只要正生會兩名在逃前董事林希聖和陳兆焯合作，辦好手續更改銀行帳戶簽名等，便可有助解決問題，但正生會從4月至今，一直刻意不處理有關事宜。

女子舉報前老爺有大量不明收入：普通銀行職員卻買上千萬別墅

6月7日，一自稱中國農業發展銀行隨州分行審計科科長前兒媳的女子發布影片，稱要實名舉報前公公有巨額不明財產，消息迅速登上微博熱搜第一。影片中該女子手拿身分證舉報，令不少網民認為有徹查的必要。

銅鑼灣MMA｜2熱褲女起飛腳攻的哥 離奇瞓低惹議 網民︰隔山打牛

發生衝突時記得保持冷靜，切忌升級變成打架！網上流傳1條影片，顯示2名身穿熱褲、分別穿白色及黑色無肩帶背心（tube top）的女子，在銅鑼灣告士打道走出馬路範圍，夾攻1名的士司機，司機保持克制退避抵擋，卻見身穿黑衣女子起飛腳猛跌。而在司機沒有出手進攻的情況下，2名女子卻先後離奇倒地，司機見狀則走向的士。

去麥當勞食杯麵？大叔以自助水機淥杯麵照瘋傳 網民激辯：窮遊？

全港不少麥當勞均設有自助水機，向顧客提供冷熱水，但最近1名大叔就「物盡其用」，自備杯麵到一麥當勞分店，到自助水機斟熱水「淥杯麵」，舉動掀起網民熱議。有人質疑該名大叔根本沒有消費，就在店內進食外來食物，甚至使用水機，「杯面都係自己帶埋嚟」，不過，也有網民指大叔的行為不影響其他人，毋須過分指責。