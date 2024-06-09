控煙辦沙田圍站放蛇　拘1男子檢值約4880元加熱煙產品

本港推行全面控煙，今（9日）控煙辦採取放蛇行動，經社交媒體聯絡售賣加熱煙賣家，於沙田圍站交收時表明身份，當場檢控一名男子，檢獲值4880元的加熱煙草及煙機。控煙辦人員指，是次的行動主要希望警惕從事非法活動人士知道，網上交易亦不能置身道外，會被繩之於法。



政府上星期提出短中長期的控煙措施，包括禁止電子煙及加熱煙及加味煙等煙草產品。政府早於2年前立法禁止進口、推廣、製造、售賣另類吸煙產品及加味煙，今晨（9日）醫務衞生局局長盧寵茂出席電台節目亦指，加味煙為糖衣毒藥，並會決心打擊「呢個唔係戒煙入門，係食煙仔入門」，建議全面禁止電子煙等另類吸煙產品及加味煙。



控煙辦今（9）午約12時透過「放蛇」相約男子到沙田圍站交易，於交易完後表明身份將其即時檢控，行動中控煙辦人員搜索男子背包，在內檢獲5條加熱煙草，總值約2600元。（董素琛攝）

衞生署控煙辦人員經過情報蒐集，昨（8日）相約賣家交收一台加熱煙機及兩條煙，價值1880元。今（9）午約12時透過「放蛇」相約男子到沙田圍站交易，於交易完後表明身份將其即時檢控，行動中控煙辦人員搜索男子背包，在內檢獲5條加熱煙草，總值約2600元。據了解，該名男子今日先後在元朗和青衣發貨，後再到沙田圍站交收。控煙辦會將貨品充公作證物，案件會轉交給調查部門，未來亦會透過不定時的方式行動打擊非法活動。

控煙辦指，是次的行動主要希望警惕從事非法活動人士知道，網上交易亦不能置身道外，會被繩之於法。人員指出，「呢隻加熱煙咩口味都有，有水果味有薄荷味，吸引年輕人。」

政府上周四（6日）公布10項控煙短期措施，期望於2025年把吸煙率降至7.8%的目標。醫務衞生局局長盧寵茂今（9日）晨出席電台節目，發表有關針對把全面禁止電子煙等另類吸煙產品及加味煙，他表示，加味煙為糖衣毒藥，不但吸引年輕人及女性吸煙，更令吸煙者更易養成和維持吸煙習慣，「呢個唔係戒煙入門，係食煙仔入門。」他指，兩年前已禁止進口、推廣、製造、售賣另類吸煙產品及加味煙，相信零售商現時已經清掉貨尾，認為是時候一併禁止在本地吸食另類煙。

控煙辦今（9）午約12時透過「放蛇」相約男子到沙田圍站交易，於交易完後表明身份將其即時檢控，行動中控煙辦人員搜索男子背包，在內檢獲5條加熱煙草，總值約2600元。（董素琛攝）

控煙辦今（9）午約12時透過「放蛇」相約男子到沙田圍站交易，於交易完後表明身份將其即時檢控，行動中控煙辦人員搜索男子背包，在內檢獲5條加熱煙草，總值約2600元。（董素琛攝）