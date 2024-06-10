今日必看8分鐘｜北區醫院命案警拘1男｜端午赤柱龍舟競渡氣氛好

北區醫院外謀殺｜死者多處鈍物拳毆傷勢 警拘32歲黑幫男車主

北區醫院對開保健路前日（8日）清晨發生命案，一名23歲黃姓男子倒斃街頭，身上滿佈瘀傷、面部腫脹。閉路電視揭發兩男將事主抬落車，棄於醫院門外。警方調查後認為案件可疑，列作謀殺案調查。昨晚在八鄉錦田公路近磚窯路附近一空地，尋獲涉案車輛，並拘捕一名32歲無業男子，相信有黑社會背景，據悉他是涉案車輛的車主。警方於記者會上指，死者身上有多處鈍物及拳打腳踢的傷勢，死因有待調查。警方正追緝其他涉案人士。

石崗鐵皮屋起火冒濃煙 消防發現40具貓屍

石崗一個鐵皮屋發生火警，消防員在內發現40具貓屍，交由場主繼續跟進。涉事鐵皮屋嚴重燒毀，屋頂倒坍。附近居民指火場平日很多南亞人出入，疑為善終場職員，裡面放有很多骨灰罈、溪錢及貓狗遺照。

鰂魚涌路邊垃圾堆被搗亂 單車遭掟到對面馬路 警拘涉案醉漢

港島鰂魚涌發生刑毀案。6月10日凌晨1時左右，英皇道993號一幢住宅大廈有住戶報案，指樓下發生強裂「嘭嘭」聲響，懷疑有人用硬物毀壞樓下店舖。警員接報到場時，發現一名男子，正在上址東行線行人路上搗亂，包括將一些堆在路邊垃圾踢散。未幾，警員在對面近西行線的電車路上，發現一輛毀壞的單車，初步相信有人較早時將泊在行人路的單車，凌空掟過對面馬路。而經調查後，相信事件中沒有商舖被毀。

端午節｜赤柱龍舟國際賽 「Barbie」隊伍打扮求勝 讚氣氛復疫前

今日（10日）是端午節，於赤柱正灘今年繼續舉行國際龍舟錦標賽。早上錄得近30度高溫，無阻市民熱情撐場，攤上擠滿「人浪」。大批選手賽前熱身、互相打氣。有一身「Barbie」打扮的隊伍，求吸引觀眾目光，賽事結果反而次要，又大讚今年氣氛好，回復疫前盛況。有城大學生組隊參賽，自學訓練10個月，冀一齊玩得開心。

端午節｜北京客花兩萬血拼 浙江家庭為美食多次訪港：時時想念

今日是（10日）端午節，在內地連同周末是3日連假，不少內地旅客選擇來港旅遊三日兩夜，花費在購物和享受美食。有來自北京的旅客，趁端午長周末來港住宿兩晚，單日花費近2萬元人民買名牌，假期最後一後一日，亦繼續「血拼」購物，又讚本港迪士尼特別吸引，「可能以後會來更多次。」在尖沙咀一間著名茶餐廳，向來是內地旅客鍾情的食店，午市排隊的幾乎都是遊客，不乏新知舊雨，一行七人由浙江來港的旅客想念港式味道，必抽空前來。

夏日熱浪率先席捲北方 部分省市最高溫達42℃ 今起進入鼎盛時段

在南方陰雨綿綿氣溫涼爽時，中國北方已率先進入盛夏，有地區氣溫甚至高達42℃，今日（10日）起，北方將進入今年來最強高溫鼎盛時段，局部地區或將突破6月氣溫極值。

趕客？尖沙咀茶餐廳巨型告示列7大規條 內地網民鬧爆：不會再吃

政府推出「好客之道」運動，鼓勵香港各界發揮好客精神接待旅客，但內地微博、小紅書近日熱傳1張相片，見到本港尖沙咀1間茶餐廳擺放巨型告示牌，列出7條規則，更寫明不接受支付寶（Alipay）和微信支付（WeChat Pay），引來大批內地網民鬧爆「這是把自己往死裏作啊」、「這麼多規矩的店我是不會去吃的」、「港人回內地消費不是沒原因的」。不過也有網民認為，「列出來挺好，想去的去，不願意去的避雷」、「我覺得這很好，所有嘢事先講明，無謂事後爭吵，大家都有選擇權」

90後務農女生自學流利「粵式英語」 推銷茂名荔枝、走地雞爆紅

近日，一段女生邊務農邊自學英語用一口「粵式英語」介紹家鄉特產的影片，走紅網路。內媒報道，影片中的女生叫陳麗容，來自廣東省高州市泗水鎮。只有初中學歷的她，一邊務農一邊自學英語，至今已堅持了四年，許多網民稱讚她英語流利程度，更佩服他的努力。