屠龍小隊案｜辯方爆吳智鴻曾為情自殺 棄向警擲鏹水彈與1人有關
「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（7日）在高院續審。認罪被告彭軍壕繼續接受辯方盤問，辯方指彭在他們所屬小隊的隊長吳智鴻被捕後逾一個月後才被捕，質疑彭期間已諗定故仔，圖減輕罪責，包括虛構被告賴振邦曾到城大及浸大化驗室偷化學用品，實無此事，彭不同意。
另一名被告許湛榮的律師則指，許與吳同是「華仁仔」且甚老友，吳於2013年曾為情企圖自殺，當時在外國求學的許即回港陪吳，彭稱僅知二人相熟。律師續指吳取消向警擲鏹水彈的行動，因許曾不想，又指許不止一次表示不想做不合法的事，彭稱不清楚，但認後期不獲告知最新消息的人包括許。
擲鏹水彈當日吳召多人到場
庭上早前提及，吳智鴻於2019年10月4日相約彭軍壕、賴振邦和許湛榮，到灣仔光華大廈一旅館計劃向警方投擲鏹水彈。賴的代表大律師是香媛指，當日4個人均有機會投擲鏹水彈，否則吳不需要叫如此多人到場。彭稱他非隊長，誰會投擲鏹水彈非他決定，且當日亦未有說明由何人負責投擲，但同意有機會由他投擲。
辯方質疑彭在重要時刻往買外賣
辯方續指，當其他成員上天台尋找有利位擲鏹水彈時，彭卻在此「重要時刻」外出買外賣，質疑彭根本沒有外出，只是在說謊，意圖減輕其罪責。彭不同意，又稱：「肚餓咪買嘢食。」彭表示他離開光華大廈時，見到街道上有人聚集和放催淚煙，但未見警察。辯方問：「咁既情況仲買嘢食？」彭同意。
疑彭想減輕罪責並推卸他人
辯方之後指，彭供稱曾和賴等人曾到城大和浸大「爆lab」，他在警誡會面卻稱沒有進入城大和浸大，問他的說法為何會有變。彭稍為沉默後稱，他錄取口供時仍「有少少僥倖心態」，故會「講少啲」。辯方質疑，他是想盡量想減輕罪責，並「推落人地度」。
辯方指賴並無入實驗室盜化學品
辯方續指，彭稱有參與「爆lab」，卻未有盜走任何化學品，彭解釋稱當初吳提供所需化學品列表是中文，實驗室的物品卻用英文標記，他未能分清那些是吳需要的化學品。辯方向彭指出，賴根本無參與「爆lab」事件，彭針對賴的指控屬虛構，因為彭想透過「拉多啲人落水」，以換取成「金手指」，彭一概否認。
彭認有諗過篤多啲人出嚟
彭稱他在吳等人於被捕後，約一個月後才被捕，期間他沒有向其任警署警長的父親透露事件，至彭被捕時，其父雖在場，但沒有提出任何建議。彭同意辯方指其父是「眼白白睇住你（彭）畀差人帶走」。但彭否認他被捕前曾「心存僥幸」及「作定估仔」，思考對警方的說法，意圖減輕罪責。彭同意在他有意擔任控方證人時，已有諗「篤多啲人出嚟」，即案中被告以外的人，因為涉案的人不止他們。
許及吳均是華仁仔並甚老友
被告許湛榮的大律師陳偉彥之後展開盤問，彭確認早前提及的2014年開設的「鐵馬組」只是一個群組，嚴格來說非一個組織，而許、吳二人當時年僅十多歲。辯方指許和吳同為「華仁仔」，兩人是中學同學兼老友，形容兩人是「形影不離」的「孖公仔」，彭同意。
吳2013年曾為情企圖自殺
辯方續指，吳於2013年12月曾為情企圖自殺，當時在外國留學的許特意停學回港陪伴吳，彭表示不清楚。提及2019年9月的台灣軍訓，辯方指吳之所以邀請許去台灣，因為許在該段期間生日，當時其他人亦有為許舉行生日會。彭稱不知道許何時生日，記憶中軍訓期間沒有舉行生日會，亦不清楚其他人有否參觀廟宇和到酒吧飲酒。
辯方指許曾表示不想參與犯法事
辯方另指出，在吳計劃高處向警方投擲鏹水強當天，彭外出買外賣，由於許表示「唔想咁做」，事件才未如計劃進行，彭稱不知道。辯方又指在西貢試槍一事中，吳取出槍和炸彈時，許明言：「我唔會掂呢啲嘢。」下山後又自言不想參與任何犯法的事，彭表示不知道。辯方最後指，在吳等人被捕翌日凌晨，有人曾問彭：「群組入面有無邊個唔可以知最新訊息。」並指其中一個是許，彭同意。
被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。
案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023