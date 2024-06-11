中環S2O音樂節強勁音樂嘈過海　有黃大仙居民不適　警接多宗投訴

在中環海濱舉行的S2O亞洲潑水音樂節2024已在本周日（9日）落幕，但相關討論仍然持續。事源在音樂節期間，九龍黃大仙區有居民在網上表示晚上感受到強勁音樂帶來的震盪，有人因而耳朵不適、也有人說感到頭暈。



警方回覆確認，本月9日晚上9時至11時接獲多宗受噪音和音樂滋擾的投訴，惟未能確認噪音源頭。報案人來自黃大仙不同地區，包括慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等。《 香港01》也正向環保署查詢。



S2O亞洲潑水音樂節2024於上周六（8日）及本周日（9日）在中環海濱活動空間舉行，有家住黃大仙區的居民在社交平台上表示，聽到強勁音樂帶來的震盪，有人稱因而耳朵不適、也有人說感到頭暈。

警方回覆確認，本周日（9日）晚上9時至11時接獲多宗受噪音和音樂滋擾的投訴，惟未能確認噪音源頭。報案人來自黃大仙不同地區，包括慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等。慈正邨與中環海濱的直線距離約8.5公里。

S2O亞洲潑水音樂節2024於上周六（8日）及本周日（9日）在中環海濱活動空間舉行。