S2O潑水音樂節｜中環勁音　黃大仙居民不適　環保署收8宗噪音投訴

「S2O亞洲潑水音樂節」在本月8日及9日於中環海濱活動空間舉行，警方早前確認，9日當晚收到多宗來自黃大仙區居民的噪音投訴。環保署今日（12日）表示，曾收到8宗有關活動的噪音投訴，正跟進個案。



環保署表示，潑水節主辦單位已申請「臨時公眾娛樂場所牌照」，根據牌照要求主辦單位須按「音樂、曲藝或歌唱表演活動的噪音管制指引」進行有關活動，包括在活動舉行期間在場地附近「噪音感應強的地方」，包括香港大會堂監測噪音，調較擴音器的方向以避開民居及其他噪音感應強的地方，活動在晚上11時前完結，在日間和晚間，即上午 7 時至晚上 11 時，不得超過背景噪音 10 分貝(A)，和提供電話熱線以供附近市民聯絡等。

環保署一直關注在中環海濱活動空間舉行的各項戶外音樂活動，並與各主辦單位保持溝通，包括要求各主辦單位在活動期間安排噪音量度，若發現活動發出過量噪音便會調校擴音器的音量，以符合上述噪音指引的規定。

6月9日巡尖沙咀海濱 曾向主辦了解噪音監測

環保署在潑水節舉辦期間亦安排巡查，包括在6月8日晚上派員到大會堂附近一帶巡查及量度噪音，其間未有發現噪音超標的情況；於6月9日亦派員到尖沙咀海濱視察，及向主辦單位了解噪音監測情況。

警：收多宗投訴 來自慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等

警方日前回覆表示，本月9日晚上9時至11時接獲多宗受噪音和音樂滋擾的投訴，惟未能確認噪音源頭。報案人來自黃大仙不同地區，包括慈正邨正和樓、正旭樓、鳳德邨、環鳳街等。

S2O亞洲潑水音樂節2024於上周六（8日）及本周日（9日）在中環海濱活動空間舉行。