小紅書博主稱朋友後悔移居港　孫玉菡：為享福利來港不會融入香港

近日在內地社交媒體平台小紅書，有內地博主撰文稱有朋友今年初經人才計劃來港，一個月後大呻「後悔拿香港身份了，感覺哪哪都是坑」。勞福局局長孫玉菡也有留意到，並於今日（11日）在社交平台專頁撰文，稱相信到港人才不會考慮能否享有香港的福利，而是會着眼於盡快創業或尋找工作，以符合續簽的要求；他又表明「若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。」



孫玉菡：相信到港人才着眼於盡快創業或尋找工作

勞福局局長孫玉菡今日（11日）在社交平台專頁撰文，提到留意到近日內地社交媒體，有帖文聲稱經優秀人才入境計劃入境後，無法在香港享有各項福利。

他在文中表示，相信到港人才不會考慮能否享有香港的福利，而是會着眼於盡快創業或尋找工作，以符合續簽的要求，又表明「若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。」

孫玉菡也提到，優才計劃廣受各地人才歡迎，在2023年1月至今年5月底，已接獲接近10萬宗申請，同期有約1.8萬人獲批來港。

近日在內地社交媒體平台小紅書，有內地博主撰文稱有朋友今年初經人才計劃來港，一個月後大呻「後悔拿香港身份了，感覺哪哪都是坑」。（小紅書截圖）

若有人以享有福利為來港目的，並非正確的心態，亦有違優才計劃的原意，最終不會成功融入香港這個大家庭。 勞福局局長孫玉菡

首批高才通54%已找到工作 月收入中位數約5萬元

孫玉菡也重提，早前對首批以高才通簽證來港逾6個月的人才進行的調查，結果顯示當中54%已找到工作，主要投身金融、創新及資訊科技和商貿等行業，每月收入中位數約5萬元。以調查所得作推算，2023年抵港的高才通人才可為香港帶來每年約340億元的直接經濟貢獻，相當於本地生產總值約1.2%。

至於「人才服務窗口」線上平台，截至今年4月底已處理逾1.7萬宗查詢，在求職、住房、教育、綜合移居和社群網絡等方面為人才提供建議和服務，並已轉介超過4,400宗支援服務要求。