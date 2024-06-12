古天樂被指十年前生意投資欠款未還　遭唐才智入稟追830萬元

影帝古天樂被指逾十年前和Yeah Yeah Group(光尙文化控股，前稱太陽娛樂)主席唐才智，一同投資時裝品牌和飲食生意時，獲唐借款830萬元，但未有還款。唐昨(11日)入稟高等法院，向古天樂追討涉款。唐亦要求法庭頒令，古天樂和古的公司以信託形式，替唐持有投資生意的股份。



原告為唐才智，被告為古天樂和古天樂持有的公司Cool Label Limited。

古天樂遭前生意夥伴唐才智入稟追830萬元。（陳順禎 攝）

2013年與唐一同投資時裝生意

入稟狀指，古天樂於2013年中向唐才智提出，一同投資時裝品牌生意，以售賣時裝品EVISU、A Bathing Ape等。唐答允，並同意以古持有的公司Product Power Limited，購入相關公司Eyeteam Limited的49%股份。

唐指古以信託形式代其持有股份

兩人於同年7月達成協議，由他們向Product Power Limited借款2490萬元。根據協議，Product Power Limited發行的99股中，唐佔其中50股，而古天樂以信託形式代唐持有。

唐聲稱曾借830萬予古但未還款

惟古天樂未能提供部份向Product Power Limited的貸款，唐遂私人向古天樂借出830萬元，古天樂需於5年內還款，惟古天樂至今未有向唐才智還款。

古天樂近年在電影發展順利。(詳看下圖)

古天樂有份參演的電影《九龍城寨之圍城》近基亦大賣。（《九龍城寨之圍城》電影劇照）

郭富城與古天樂，戲中一幕拍足三日三夜。（《九龍城寨之圍城》影片截圖）

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唐指兩人另有投資中菜廳生意

此外，古天樂於2014年向唐提出，一同投資銅鑼灣中菜廳「名廚」。唐答允，並同意由Cool Label Limited以910萬元，購入經營「名廚」的Wealthford International Industrial Ltd的70%股份。唐因此向古天樂支付投資額中的一半，即455萬元。而Cool Label Limited以信託形式，替唐持有該70%股份中的一半。

唐才智現要求古天樂償還該830萬元，並要求法庭頒令古天樂和Cool Label Limited，以信託形式，替唐持有以上股份。若唐要求取回股份，古天樂和Cool Label Limited需把股份轉讓予唐。

根據資料，原告唐才智本身有開公司從事演唱會出品及製作，並曾籌辦及投資超過20個亞洲巨星的演唱會，包括張學友、郭富城、黎明、五月天及周杰倫等；他的公司亦有投資及製作和發行電影，包括《智齒》、《殺破狼》系列、《掃毒》系列及《Palm Springs》等。

案件編號：HCA1129/2024