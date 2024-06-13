米線店「魚米家」將結業熟客不捨　店員嘆港人北上令生意少一半

米線連鎖店 「魚米家魚湯米線大王」的全港最後一間位於大角咀的分店，今日（13日） 傳出結業消息，門外張貼結業通知，指因租約期滿，最後營業時間為本月23日。



有店員表示﹐早兩日得知結業消息﹐但原因不詳，薪金每月皆準時發放，無欠薪問題，但留意到生意額明顯大減，相差近一半生意，估計港人北上消費是原因之一，「通咗關反而仲差過疫情」；熟客就不約而同，對於結業感到不捨。



有24年歷史的米線連鎖店 「魚米家魚湯米線大王」，於全盛時期在全港開逾10間分店，惟店舖陸續結業，全港最後一間大角咀分店今日（13日） 亦傳出結業消息，門外張貼結業通知，指因租約期滿，最後營業時間為本月23日。

今日（13日）晚上約6時半在現場觀察，魚米家所在的商場本身人流不多，該店內座位大約僅坐滿三分一，人流較為稀少，樓面有兩位侍應。

店員沒被欠薪 慨嘆通關生意少一半

在魚米家工作近8年的店員黃金士表示，早兩日得悉結業消息，未知結業實質原因。她表示，沒有欠薪問題，薪金每月皆準時發放，但留意到生意額明顯大減，並以周末為例，指一日生意額由2、3萬元，減至最多只有1.8萬元，相差三分一至一半生意，「先至做唔落咋嘛！」

她又指，港人皆北上消費，餐廳生意都很難做，形容「通咗關反而仲差過疫情」。

黃女士是新移民，魚米家是她來港的第一份工作，感謝當時的經理對她非常包容，「唔開心見到佢笑容，覺得成個人開心返。」她現轉為兼職員工，與同事亦相處愉快，曾一同經歷艱難時刻，「有家嘅感覺」，對結業消息感不捨，需要尋找後路。

熟客留港消費 仍撐不起

食客何小姐表示，未能計算光顧了多少年指「總之佢喺到咁耐，就有在顧」。她表示，每次有朋友「一嚟呢邊，一定嚟呢到食。」且一定會叫招牌的魚腐米線，曾與朋友吃其他餐廳，被反問「點解你唔同我去嗰到食。」

她對結業消息感到疑惑，「點解佢唔做啊？」亦感非常可惜。她認為，不少人都北上，但她則沒有興趣，「我唔北上，因為我就係要支持香港經濟，個個北上，咁香港咪得返一個空殼、一個死城。」

記者晚上約6時半在現場視察，店舖座位大約僅坐滿三分一，人流較為稀少。（余月明攝）

江西顧客愛吃魚腐：有家鄉味

另一位居港的江西人胡先生則未知結業消息，他一年前搬到附近就一直有光顧，經常到此吃她最嘉喜歡的魚腐米線，「吃十次有九次都會吃魚腐，與我老家有點像。」又認為香港並沒有替代品，對結業感到可惜。