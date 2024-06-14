今日必看8分鐘｜紅雨期間林錦公路水浸｜醉男搭的士鬧事掌摑司機

紅雨期間 林錦公路水浸私家車死火 元朗河工程車被水圍困

今早（14日）紅雨生效期間，新界北部水浸特別報告同時生效，新界北部，尤其是八鄉及錦田、上水一帶受大雨影響，雨量超過50毫米。社交平台流傳多張水浸相片，可見林錦公路近梧桐寨有私家車被水圍困，在路中心「死火」，現場有警員指揮交通。另外，同在林錦公路附近的大埔坪朗村一帶亦出現水浸，警方於10時39分曾接報村民求助，指有水湧入屋內。

廉署拘20人涉車輛年檢貪污造假 包括一指定驗車中心及3間車房

廉政公署上周初進行「烈風」執法行動，拘捕20人，涉及新界區一間運輸署指定車輛測試中心貪污做假，向三間車房東主收受賄款，每月為20輛接受年檢的車輛偽造廢氣排放的合格數據。廉署執行處總調查主任李惠指出，中心會將通過「廢氣排放測試」的車輛與不合格車輛「梅花間竹」進行測試，並將合格車輛的數據套用至尾隨不合格車輛。

東涌禁錮．內情｜疑與偷運人蛇集團為錢內訌有關 共15人落網

大澳前日（12日）有多名南亞漢涉偷渡入境被捕，昨日（13日）東涌則有人遭禁錮圍毆，5人被捕；警方追查下後竟揭發兩宗案件有關，相信搗破一個偷運人蛇集團，共拘15人。昨午，水警在大澳截獲一隻偷運人蛇的船隻，並成功拘捕兩名俗稱「蛇頭」的男子及5名非華裔人蛇。及至今日凌晨接報，指有人將數名受害者關在東涌一個村屋單位內禁錮及施襲，警員到場成功救出受害人。警方相信兩案均與一個活躍於東涌有黑社會背景的人蛇集團有關，由於成功拘捕部分「蛇頭」及檢獲船隻，令該犯罪集團蒙受經濟損失，使其內部成員因金錢糾紛而內訌，觸發生禁錮傷人案。

南昌維港滙單位疑吸塵機充電起火 兩姊弟吸濃煙不適

今日（14日）下午1時許，警方接獲一名21歲女子報案，指南昌荔盈街6號維港滙一期2座26樓一單位的儲物室起火冒煙。消防接報趕赴現場救火。居民自行疏散到安全位置，火警中21歲女子及另一名16歲男童吸入濃煙不適，登上救護車接受治理。現場所見，單位窗口冒出大量白煙。警方及消防正調查起火原因。

海關新田鐵皮倉拘兩漢 檢$4800萬白牌煙及私煙 本年度最大宗

海關破本年度最大宗白牌煙儲存倉。關員昨午（13日）根據風險評估，在新田永平村附近一個鐵皮倉門外，截停一名44歲內地男子，在面積約2,000呎的倉庫內，發現3個長約20呎的貨櫃，內藏1,060萬支俗稱「白牌煙」的懷疑假冒完稅香煙。該名報稱為商人的男子被捕扣查。

網紅劉馬車認多區摸8女子小腿 否認重犯機會高 判囚24星期

網紅「劉馬車」被指於天水圍、荃灣區等多區，在女童附近假裝掉了個人物品，趁在地上拾起物品時，乘機觸摸女童小腿。劉早前承認非禮8名女子，案件今（14日）在屯門法院判刑，劉稱已深切反思，決心不再重犯，又不同意報告指他重犯機會高，裁判官鄧少雄判刑時卻指，劉在短時間內重覆犯案，且手法相似，指劉可不同意心理醫生的評估，但他判刑需參考專家意見，判劉入獄24星期。

醉酒男搭的士鬧事 司機要求落車遭摑兩巴 千斤頂扑頭還拖

油麻地昨晚（13日）有的士司機與乘客大打出手，司機涉用硬物襲擊乘客頭部，導致他血流披面，兩人在街頭對峙爭執，最終雙雙被捕。兩人毆鬥的原因曝光，據知男乘客姓黃44歲，昨晚於尖沙咀一家酒吧消遣後，於加拿分道與一名女伴夾錢搭的士，其間黃男在車上鬧事，屢改目的地，起初稱欲前往佐敦道，後來又改稱到廣東道，最後說要到彌敦道。當抵達目的地時，女伴未有支付足夠車資，黃男感不滿與其爭執，但女伴未有理會離開。光頭司機不勝其擾，要求黃男下車，黃其後發難，掌摑司機兩巴後落車。司機心感不忿，追落車理論，後來大打出手，互相推撞，又雙雙跌落地，司機憤而取來千斤頂怒扑黃男的頭部。

阿伯將¥30萬存銀行忘記20年！利息多到嚇呆網民 最後決定咁做…

「下，我有7筆2003年的定期存款？」這位老伯一定是非常富有，才會忘掉總金額達30萬人民幣（約33.2萬港元）的存款！四川1名七旬伯伯早前去銀行時，獲經理告知他在該行存了7筆定期達20年，不料老人竟對此毫無印象。經查證，這些確實是他年輕時期存入的，單是利息滾存總數已達28.5萬元人民幣（約31.5萬港元），而他最後決定求連本帶利把錢繼續存在同一銀行，變相老來仍有錢賺。不少網民大表羨慕，又笑稱希望做伯伯的孫子孫女。