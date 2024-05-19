家長最怕小朋友長時間盯著電子屏幕，擔心影響雙眼發育，變成一雙近視眼。除了近視，近年患有弱視的小童亦不斷增加，而且一旦患上弱視，很難根治，家長和小朋友應多認識此病，提高警覺。



撰文：醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘



醫善同行醫學顧問、眼科專科醫生黃澤銘

小朋友的大腦視覺中樞系統，透過眼球不斷傳送吸收到的影像，刺激細胞發育。若視覺中樞系統發育不健全，就有機會形成弱視，看近和遠的景物均不清晰之餘，視覺的對比敏感度、雙眼的視覺協調感和空間感也有缺損。

弱視的成因，簡單可分為以下三種：

其一是斜視，即雙眼的視軸不對稱、不一致，例如望向前方時，從他人的角度看來，雙眼並非都筆直向前，其中一隻眼球有內移或外移跡象。內斜視的眼睛，俗稱「鬥雞眼」。

其二是深近視、遠視或散光，而且雙眼的度數有明顯差距（例如多於100度），也有機會導致大腦視覺中樞發育不良，形成弱視。當中，遠視引致的弱視個案較近視多。

其三是「阻礙性弱視」，即視網膜受到阻隔，無法接收眼球帶來的完整影像，影響視覺中樞系統發育。較為常見的是「阻隔」為眼瞼下垂，覆蓋了眼球上方，看到的影像自然少了一部份，久而久之形成弱視。



。除了近視，近年患有弱視的小童亦不斷增加，而且一旦患上弱視，很難根治，家長和小朋友應多認識此病，提高警覺。（視覺中國）

由於小朋友的弱視徵狀並不明顯，很多時只能在專業的一系列視力、立體感、眼球活動等檢查才能找出。此外，醫生也會請小朋友遮蓋其中一隻眼睛進行視力測試，如果小朋友表現非常抗拒，又或兩隻眼睛的視力有嚴重差異、直視時其中一隻眼的眼球向外或內偏移，很可能是弱視的徵兆。

雖然弱視和近視，主要在兒童發育時期出現，徵狀亦有點相近，可是兩者的治療方法有很大分別。近視的治療選擇相對多，一副適合的眼鏡，就能大致解決近視問題；而近年亦流行激光矯視手術，校正視網膜的聚焦，達到近乎完全矯正視力的效果。患有弱視的小朋友，在兒童視覺中樞系統發育時期（8歲前）間，仍可透過遮眼訓練（每天用眼貼或布片遮蓋正常視力眼睛一段時間，迫使小朋友多使用弱視眼睛，刺激眼睛發育），改善弱視；但過了發育時期，就難以完全改善，即使是一副度數適合的眼鏡，視力亦未必回復正常水平，他們只能以佩戴眼鏡、眼睛協調訓練等，分別改善因屈光不正帶來的視力模糊、眼球聚焦偏差等情況。

不論何時何地，小朋友都機不離身，這種壞習慣，可免則免，因為這會導致近視加深，特別是如果小孩子未曾接受眼科檢查。（資料圖片）

不論何時何地，小朋友都機不離身，這種壞習慣，可免則免，因為這會導致近視加深，特別是如果小孩子未曾接受眼科檢查 ，兩隻眼睛可能有很大的屈光差異而不知道， 導致影像刺激眼球的程度不同 ，這會令到雙眼屈光差異的幅度更大 ，再次增加弱視情況的風險。視覺系統發育受損的話，很難完全彌補，家長除了以身作則，多陪小朋友玩戶外活動，減少接觸電子產品外，定期帶他們接受專業的視力檢查，了解靈魂之窗的狀況，至為重要。

「01醫務所」與慈善團體【醫善同行】合作，逢周日刊登由醫護人員撰寫的醫健文章。醫善同行於2019年成立，期盼凝聚社會上的愛心和力量，鼓勵有心人踴躍參與醫善同行舉辦的義工計畫，各展所長，幫助弱勢社群。



醫善同行會以專業團隊的運作方式，致力提高贊助人與贊助機構的信心，達到取諸社會，用諸社會的目標。



網站亦會為巿民提供正確的醫療資訊；並舉辨不定期的醫療健康講座和義診，同時積極與其他社區組織及醫療機構協作，為市民提供各種醫療服務優惠。

