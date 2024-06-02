三手煙禍害莫忽視　家中「隱形殺手」威脅嬰兒健康

每年5月31日是「世界無煙日」，這是一個全球性的活動，旨在提醒人們吸煙的危害，並鼓勵吸煙者戒煙。過去，人們對於二手煙的危害已經有了較多的認識，但對於三手煙，卻仍存在許多誤解與忽視。其實對嬰兒來說，三手煙的危害更為嚴重，由於嬰兒經常在地面活動，並且有舔食物品的習慣，這使得他們更容易接觸並攝入三手煙的殘留物，從而增加患上哮喘、支氣管炎等呼吸系統疾病的風險。



撰文：醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧浩然



醫善同行醫學顧問、呼吸系統科專科醫生盧浩然

三手煙是吸煙後殘留在環境中的尼古丁及煙草燃燒產生的殘留物。這些殘留物會與環境中的污染物反應，產生更多有害物質。換句話說，即使吸煙者已經熄掉香煙，這些有害殘留物仍然會留在吸煙者的衣物、皮膚、頭髮，以及周圍的環境中，如地毯、牆壁、家具等。

三手煙與二手煙的最大區別，在於其存在的形式和持續時間。二手煙是吸煙時釋放的煙霧，而三手煙則是吸煙後殘留的污染物。這些殘留物可以存在數周甚至數年之久。研究顯示，即使是前任住戶曾吸煙的房屋，數年後仍可檢測到三手煙的殘留物。

即使吸煙者已經熄掉香煙，這些有害殘留物仍然會留在吸煙者的衣物、皮膚、頭髮，以及周圍的環境中，如地毯、牆壁、家具等。（Getty Images）

對嬰兒特別危險

嬰兒經常在地面活動，經常用手觸摸各種物品，在探索階段發展期間，會有舔食物品的習慣，這使得他們更容易接觸並攝入三手煙的殘留物。研究表明，接觸三手煙的嬰兒患上哮喘、支氣管炎等呼吸系統疾病的風險顯著增加，亦會影響嬰兒的認知發育，降低他們的閱讀和集中能力。

有研究指出，三手煙中的亞硝胺等有害物質可以直接通過嬰兒的皮膚滲入體內，這些物質在體內累積，會對嬰兒的神經系統和發育造成長期的影響。特別是那些經常在地毯、沙發上爬行的嬰兒，他們接觸到的三手煙殘留物更多，吸收的有害物質也更多。

三手煙的危害可體現在四個「R」特性上：

殘留（Residual）：三手煙的殘留物可以長時間附著在各種表面，如牆壁、地毯、家具等。這些殘留物不會隨著時間的推移而自然消失，反而會持續存在，成為長期的污染源。

反應（React）：三手煙的殘留物會與環境中的其他化學物質發生反應，生成新的有害化合物。例如，尼古丁可以與亞硝酸反應生成亞硝胺，這是一種已知的強致癌物。再釋放（Re-emit）：這些殘留物可以再次釋放到空氣中，形成二次污染。當溫度升高或有其他環境變化時，殘留物中的有害物質會重新揮發進入空氣，增加暴露風險。

再漂浮（Resuspend）：地毯、家具等表面上的三手煙殘留物可以隨著灰塵顆粒再度漂浮在空氣中，通過呼吸進入人體。這些殘留物甚至可以附著在家庭灰塵中，隨著灰塵在空氣中飄散，使得家中的每個角落都充滿危險。



如何預防三手煙？

如果家庭成員中有吸煙者，戒煙從來都是第一策略，若仍未成功戒煙，吸煙者回到室內前應更換衣物，及徹底清潔地毯、牆壁和家具等。

此外，定期通風和使用空氣淨化器也有助於減少室內三手煙的殘留物。但尼古丁的黏附力很高，一般的清潔方法或者通風法，均要很長時間才有機會減低三手煙的禍害，而且家庭清潔劑對處理這些三手煙的殘餘物都不是很有效，例如白醋或稀釋的漂白水，很多時只能清潔表面，但殘留物已滲透在木製家具，時間久遠殘留物會重新釋放，因此很難完全清潔。

許多人認為電子煙的煙霧較傳統香煙無害，但事實上電子煙中的尼古丁和其他化學物質同樣會殘留在環境中，形成類似於三手煙的污染。（資料圖片）

許多人認為電子煙的煙霧較傳統香煙無害，但事實上電子煙中的尼古丁和其他化學物質同樣會殘留在環境中，形成類似於三手煙的污染。電子煙產生的煙霧中含有的有害物質，包括重金屬、揮發性有機化合物和微粒，會附著在使用者的衣物、皮膚和周圍的物品上。因此，無論是傳統香煙還是電子煙，都應避免在室內使用，最好的方法仍是戒煙，及避免在有吸煙的地方逗留。

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