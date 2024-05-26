長者也可箍牙　坐等牙齒脫落弊多於利

不少人因為牙齒排列不一、外觀儀容，以至上下排牙齒前後差距太大而造成的咬合問題等原因而箍牙。雖然箍牙越早做越好，但年長人士如果遇上咬合問題、牙齒「走位」等，除了消極地等待恆齒脫落，以便佩戴假牙，及時箍牙對他們的牙腔健康也大有裨益。



撰文：醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻



醫善同行醫學顧問、牙科醫生黃凌旻。

我們常說的箍牙，正式名稱是牙齒矯正，是一種治療歷史悠久的治療方法。最簡單的概念，是利用外力移動牙齒，把牙齒排列整齊，改善外觀和咬合，使病人更容易清潔和保養牙齒。

不論是傳統的鋼線，抑或現在的透明牙箍，箍牙原則都是利用適中的力度，經過足夠的時間，慢慢移動參差不齊、排列不一的牙齒至理想的位置，或填補牙腔的缺口。由於恆齒長出後，牙齒位置便大致定型，所以青少年是接受箍牙治療的黃金時間。

不論是傳統鋼線或現在的透明牙箍，箍牙原則是利用適中力度，經過足夠時間，慢慢移動參差不齊牙齒至理想的位置，由於恆齒長出後，牙齒位置便大致定型，所以青少年是接受箍牙治療的黃金時間。（gettyimages）

不過，矯齒並非年輕人的專利，只要牙周健康，經醫生評估風險和治療時間，任何年齡層甚至長者也適合治療。

很多壯年人以至長者，都認為牙齒已經用了幾十年，退化、有毛病是必然，不如等待其自然脫落，鑲假牙了事，無謂再花錢矯齒。就像感冒初起時愛理不理，到嚴重肺炎或有生命危險時才衝往急症室，這種想法值得商榷。

事實上，臨床不少長者都會因為修復牙齒而矯齒。例如年輕時有些牙齒被拔了，但缺口一直沒有修復，導致旁邊和對面的牙齒走位；到年老時想鑲假牙修復，才發現空間不足。這時候，牙醫可以透過局部矯齒，為長者的牙腔騰出空間，然後鑲假牙。也有些長者缺失了很多牙齒，當他們想進行矯齒時，醫生會評估餘下的牙齒夠不夠力作支點移動牙齒。如果支點不足，有時需要利用骨釘作支點移動牙齒。

牙齒陪伴我們一輩子，當它們出現毛病，及早照料它們，才是上策。年長人士如果遇上咬合問題、牙齒「走位」等，除了消極地等待恆齒脫落，以便佩戴假牙，及時箍牙對他們的牙腔健康也大有裨益。(資料圖片/江智騫攝)

此外，有些老友記其實自小就有咬合不正、倒及牙或牙齒排列不一的問題，但一直沒有箍牙，到了需要假牙時，假牙未必能放在最理想位置，咬合功能就未必達到最理想水平。也有一些長者在部份牙齒脫落後，鑲嵌假牙時，因為牙腔位置不足而需要先箍牙，把一部份牙齒移至較適合位置，才能做後續的植牙或牙橋等其他治療。

其實，隨着時代發展，很多老友記仍然有活躍的社交圈子，甚至仍繼續工作、做義工。因工作和社交需要，很多長者希望透過牙齒矯正改善美觀和咬合。替長者進行評估時，牙醫會留意長者的牙周健康，蛀牙風險，咬合承受力，口水分泌量，面部肌肉協調和牙齒清潔能力等因素，建議長者矯齒的方法。牙齒陪伴我們一輩子，當它們出現毛病，及早照料它們，才是上策。

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