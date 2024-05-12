像極牙痛的三叉神經痛　如何區分？

今日是母親節，先祝各位媽媽母親節快樂，不如今日就同大家分享下較常見於年長女性的痛症－「三叉神經痛」。三叉神經痛是一種突如其來的痛症，痛感十分強烈，猶如被刀割或電擊般疼痛，簡單動作如喝凍飲、說話都有機會觸動痛症發作。由於多發於兩頰位置，此病經常與牙痛混淆，既然兩者症狀相似，究竟如何區分呢？



撰文：醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基



醫善同行醫學顧問、神經外科專科醫生黃偉基

三叉神經是人體的第五對腦神經，三叉線路般分佈於臉部及口腔，包括兩邊臉頰、下顎、牙齒或嘴部等位置。三叉神經痛顧名思義，是出現在這些三叉神經區域的痛症。痛楚通常發生在臉部其中一邊，小小的動作牽扯已可觸發痛症，例如刷牙、說話、咀嚼、洗臉、微笑、喝凍飲，甚至化妝都有機會發作。

三叉神經是人體的第五對腦神經，三叉神經痛是出現在這些三叉神經區域的痛症，小小的動作牽扯已可觸發痛症，例如刷牙、說話、咀嚼都有機會發作。﹙VCG﹚

三叉神經痛的症狀令人難以忍受，感覺猶如突然被火燒、電擊甚至刀割般劇痛，痛楚維持時間不一，嚴重的個案可以一日之中痛的時間佔大多數。根據外國文獻，每10萬人就有5.5人患有三叉神經痛，隨著年紀增長，發病率也較高，例如50歲以上；而女性患者比例較男性多一倍。

究竟為何三叉神經會突然疼痛呢？事實上觸發的成因不明，但有機會是三叉神經受壓引起，最常見是被附近血管壓迫，或者是中風、腫瘤壓到所致。三叉神經痛與牙痛症狀相似，因為三叉神經可能經過牙齒位置，當疼痛發作時就很像牙齒在痛。九成病人來求醫前，都已經去過牙醫診所檢查，找不到成因，才懷疑是三叉神經痛。

事實上三叉神經痛與牙痛還是有分別，牙痛可能是鈍痛或痺痛，但三叉神經痛是突如其來的劇痛，痛楚可能只有一下，但一日內會不定時或頻密發作。疼痛位置也未必只有牙齒，可能還牽扯附近的區域，例如面頰等。要留意的是，一般的止痛藥可以止到牙痛，但對三叉神經痛就未必有效。

診斷三叉神經痛，先要排除牙痛，再進行磁力共振排除是中風、腫瘤、血管擠壓或其他罕有的疾病例如多發性硬化症。（視覺中國）

診斷三叉神經痛，先要排除牙痛，再進行磁力共振排除是中風、腫瘤、血管擠壓或其他罕有的疾病例如多發性硬化症。一般來說，輕微的個案會先以藥物治療，紓緩疼痛。惟痛症有機會隨時間惡化，大部分止痛藥都無效，就可能要進行手術治療，方法包括以微創方式，在耳後切開傷口，將壓迫神經的血管挪開，九成個案術後痛症消失。另有高頻熱凝療法，透過熱力及電流刺激相關神經的敏感度，從而降低疼痛，但減痛效果未必徹底，較適合未能開刀的病人採用。

三叉神經痛無辦法預防，但病發不宜拖延求醫，痛症除了影響情緒及生活，神經線有機會因長期受壓而損傷，增加治療難度。因此，當臉部其中一邊長期有劇痛，又排除是牙痛影響，最好立即求醫。最後，藉著母親節，希望大家都多關心年長家人的健康，陪伴家人共同面對健康的難題及挑戰。

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