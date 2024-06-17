消委會｜平價空氣清新機$1899性價比高　更勝$7880 Dyson產品

本港人多車多，空氣污染問題一直深受大眾關注，加上早年新冠肺炎爆發，以至近月的流感肆虐，市場上出現多款聲稱可殺菌除病毒的空氣清新機。消委會今日（17日）發布最新一期測試，發現小米Xiaomi空氣清新機的表現最為優異，售價1,899元，其空氣潔淨速度、除甲醛的速度等，總評分4.5個星（滿分5個星），性價比均勝於其他數千元的空氣清新機，甚至比Dyson賣7,880元的空氣清新機，還要多出半個星。



消委會空氣清新機測試按星級排序：



+ 5

消委會今次測試市面上10款空氣清新機，售價由1,798元至7,880元不等，所有樣本都隨機附有HEPA（High Efficiency Particulate Air）過濾器，聲稱可隔除香煙煙霧、塵埃、病毒及細菌等。

LG及小米Xiaomi空氣潔淨速度最快

潔淨空氣量的數值愈高，表示淨化該種污染物的速度愈快，淨化能力愈好。測試發現，聲稱適用房間面積的最大組別（646至1,000平方呎）中，4款樣本除顆粒物的表現非常懸殊。在淨化煙霧、塵埃及花粉的速度方面，最快比最慢的樣本分別快2.7倍、2.1倍及1.6倍，其中LG及小米Xiaomi空氣潔淨速度最快。

至於聲稱適用房間面積的中等組別（387至413平方呎）及最細組別（248至280平方呎），前者以SHARP及法國特福Tefal表現略佳，後者則以Panasonic及飛利浦PHILIPS表現稍佳。

全部樣本除甲型流感病毒表現優異

新裝修或新傢具的甲醛濃度或會較高，可能引起呼吸道過敏。消委會發現，各樣本在本清除甲醛的速度非常懸殊，經轉換計算單位後，各樣本除甲醛介乎每分鐘6.9立方呎至139.2立方呎，其中一半樣本除甲醛的速度非常慢，淨化速度每分鐘少於15立方呎。其中小米Xiaomi除甲醛表現最突出，相比速度最慢的飛利浦，淨化速度相差19.2倍。

去除病毒測試方面，全部樣本去除甲型流感病毒H1N1的表現優異，操作20分鐘後去除病毒率已超過99%，操作1小時後更超過99.99%。但消委會提醒，實際使用時消除病毒的效能，會受擺放位置、操作時間、房間面積等影響，消費者亦要留意過濾器長期使用後或減弱效能。

若每日開16小時 電費最高每年$568

消委會並以中國國家標準及美國國家標準，比較樣本的能源效能，發現樣本之間差異頗大。其中LG的能源效率表現最優異，小米及飛利浦PHILIPS亦表現不俗。

若假設每天使用16小時，其餘的8小時則處於關機或備用狀態下，並以每度電1.6元估算每年所需的電費。聲稱適用面積較大的樣本，每年要341元至467元；面積中等的樣本為451元至568元；面積較細的樣本則要176元至230元不等。消委會指，由於適用面積中等的樣本測試的額定功率較高，故估算電費相對較高。

飛利浦回應：型號設計不包括甲醛

「飛利浦PHILIPS」回應消委會指，該型號的設計主要是過濾空氣中的微粒、病毒、細菌和過敏原，並不包括甲醛。

消委會2023年全年接獲空氣清新機投訴為28宗，今年首五個月有12宗，與去年同機一樣。至於2021和2022年全年分別有45和100宗。