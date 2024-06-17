消委會空氣清新機｜b-MOLA聲稱適用面積少測試82.4%　大金最低分

本港空氣污染問題受大眾關注。消委會今日（17日）公布空氣清新機的測試結果，當中小米及LG的樣本，分別因除甲醛速度快及能源效率出色，獲消委會建議選用。不過若詳細翻閱報告，有一款樣本卻在多項測試中均「榜上有名」，b-MOLA的樣本分別奪得除顆粒物的表現最遜色、能源效率表現最低、過濾器使用時限短等，而樣本聲稱的適用房間面積為700平方呎，惟測試結果僅123.2平方呎，即大幅縮少82.4%。



至於評分方面，大金DAIKIN以3星最低，其次則是b-MOLA、法國特福Tefal、3M及飛利浦PHILIPS，只得3.5星。



b-MOLA除顆粒物除煙霧及塵埃速度最慢

消委會測試顯示，空氣潔淨速度方面，b-MOLA在除顆粒物的表現最遜色，其中除煙霧及塵埃兩項測試，是所有樣本中最低，淨化速度分別僅得每分鐘79.5及98.1立方呎，低於其他空氣清新機的三位數。而另一項除花粉測試，b-MOLA亦是排在第二低，僅次於大金DAIKIN。

飛利浦PHILIPS除甲醛速度最慢

至於除甲醛方面，有一半樣本的淨化速度非常慢，包括SHARP、法國特福Tefal、3M、飛利浦PHILIPS及大金DAIKIN，淨化速度少於每分鐘15立方呎。其中SHARP及法國特福Tefal，已聲稱使用去除異味的過濾器，惟除甲醛的表現依然欠佳。

而所有樣本中，又以飛利浦PHILIPS的數值最低，僅得每分鐘6.9立方呎。

消委會建議廠商標註CADR提供更客觀資料

此外，b-MOLA樣本聲稱的適用房間面積為700平方呎，但測試結果所得的適用面積，僅得123.2平方呎，即大幅縮少82.4%。消委會提醒，產品的聲稱適用面積，未必可直接與其產品比較或評估表現。而今次測試便發現，聲稱適用面積為700平方呎的b-MOLA，除顆粒物的速度非常慢，因此消費者不宜單憑廠商的聲稱適用面積，比較產品的淨化能力。

消委會建議，廠商應標註空氣清新機的CADR（即潔淨空氣量Clean Air Delivery Rate，反映空氣淨化能力的參數），以及他們所採用的測試標準，為消費者提供更詳細及客觀的參考資料。

b-MOLA能源效率表現最低

消委會並參考中國及美國的國家標準，比較樣本的能源效率表現。結果發現b-MOLA、法國特福Tefal及3M，表現較為遜色。若以美國的國家標準為例，每立方呎每分鐘分別耗費2.32、2.56及2.39瓦特。即b-MOLA的表現最低。

兩款過濾器使用時限短 更換成本不低

消委會亦指，消費者需適時更換HEPA過濾器，否則或影響空氣淨化的效能，因此過濾器的累積支出亦是考慮因素之一。消委會經推算後發現，由於小米Xiaomi及b-MOLA，建議過濾器的使用時間較短，估計更換成本並不低。

例如b-MOLA的高效濾網為198元，可使用半年至一年，即首5年更換過濾器的花費，若為1,584元至3,564元，若連同機價計算，則是6,471元至8,452元。至於小米由於機價較低，首5年過濾器連機價的成本為3,295元至5,040元。

消委會空氣清新機測試按星級排序：



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部分型號沒清理或更換過濾網提示

至於方便程度方面，b-MOLA及大金DAIKIN，並沒有提示用戶清理或更換過濾器。而b-MOLA及3M的過濾器，亦沒有標示安裝方向，為安裝或更換過濾器或帶來不便。

最終消委會得出的評分中，大金DAIKIN以3星奪得最低分，其次則是b-MOLA、法國特福Tefal、3M及飛利浦PHILIPS，只得3.5星。

b-MOLA︰非根據中美標準設計 只專注快速淨化空氣

b-MOLA回應消委會指，該型號並非僅根據美國或中國國家標準設計，只專注快速淨化空氣，並採用NCCO氧聚解技術，著重提升過濾效能及持續處理氣態污染物，從而提供全面的空氣淨化。

b-MOLA又指，該產品能同時處理多種有害污染物、臭味、殺滅細菌及病毒，而市面較常見的氣味是揮發性有機化合物而非甲醛。因此認為消費者選購空氣清新機時，應考慮實際需求及淨化效能，例如去除有機化合物、殺滅細菌及病毒等效能。