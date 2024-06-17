女工沙井工作亡死因　監工見事主激動欲救人　不久即聞有人跳入井

女工在小蠔灣污水廠工作期間疑墮井身亡，死因研訊今（17日）午續，污水廠監工稱，當日從下屬口中得知有人暈倒，並到現場時，見女工表現激動，並欲下井救人，他與其他人曾喝止女工，惟隨後聽到有人稱女工跳入井內，消防員之後在井內救出4人，包括女工、其他井內工作的丈夫，及兩名工人，惟女工獲救時已告不治。



見到女工求救的技工則稱，當日女工大叫有人暈倒，他已即通知監工到場，之後一直留在原地，並有幫手取及為鮮風機駁電線，死因裁判官問他為何未向女工了解井內情況，技工說：「要等上司先處理。」



死者王喜梅（46歲，下稱：王）於2021年11月18日，在大嶼山小蠔灣污水廠工作期間死亡。王當時協助其任渠務外判商的丈夫李金華，在污水廠進行工程，其丈夫亦是下井工作的工人之一。

渠務處二級監工陳偉樂稱，當日見死者王喜梅情緒激動，並欲下井救人，他與上司已即時喝止，惟不久後便聞有人跳入井。(凌子淇攝)

渠務署監工指空氣儀錶有啟動

渠務署二級監工陳偉樂稱，當日早上9時許按上司胡海鋒指示，往匯流井替外判工人檢查及簽發工作查核表，當時部份工人正在佩戴安全繩。陳向工人表示井內會有水滲出，提醒他們要留意水位，又吩咐下屬鄭偉民操作水泵控制水位，他逗留約10分鐘後離開，當時井內空氣儀錶有啟動，工人尚未動工，他不清楚工人最後有否佩戴裝備工作。

若有工程進行不能啟動離心機

陳確認，井內若有工程進行，不能啟動離心機，因為離心機啟動後，會致井內流出有毒氣體。若有需要啟動離心機，有關職員需與控制室同事聯絡，工人進行工程前，亦須在控制室登記，職員便不會啟動離心機。

王表現激動欲下井救人

及至下午3時45分，陳收到下屬鄭偉文通知，指匯流井有人暈倒，他與上司胡海峰約兩分鐘後趕到現場，當時見王與鄭站在匯流井邊緣，王說突然有異味，有人暈倒。陳看到井內有4人暈倒，當時王表現激動，欲下井救人，陳與胡曾一同喝止王。

有人指王跳下井內

陳稱他聽到空氣儀錶響起，理解井內有毒氣，便開啟後備風機，其他同事亦有協助搬風機，及後他聽到有人說王跳下井內，他望向井內不見王蹤影。不久後消防人員到場，將所有墮井工人救出，包括當場證實不治的王。

認當天無再到現場檢查

陳承認井內換喉工程風險程度屬中，監工需要至少檢查兩次，工人午飯後重新下井，他理應再到匯流井檢查，但因當日一直未獲工人通知，估計工人可能遇到阻滯，加上他有工作在身，故未有再去檢查。

機電署維修技工鄭偉文稱，當日遇見死者王喜梅及稱有人暈倒，並無過問情況，因為要等上司處理。(凌子淇攝)

技工稱不知工人有否入井

機電署維修技工鄭偉文指，當日陳指示他留在電掣房候命，並需定時查看在匯流井換喉的工人，鄭於早上11時35分仍見工人準備入井，但他之後並沒查看工人情況，不知道他們有否入井。

認未有上前與王接觸

下午3時45分，鄭到污水廠寫字樓搬文件後，駕電磁車返回匯流井，見到8米外的王在井外大叫：「有人暈咗。」鄭停車致電陳後，便聯絡控制室報警，之後留在原地等待陳到場，未有上前接觸王。

忙著駁電視無留意王去向

鄭稱陳與其他職員約於2、3分鐘後到達匯流井，並指派他去工場取鮮風機，以便將新鮮空氣打入井內。鄭取出3部鮮風機後，返回井口駁電線，沒有看井內情況。他說因當時情況混亂，且已有同事在場，故只顧在場駁電線，未有查看井內發生何事，亦不知王去向。

未去解情況因為要等上司

裁判官多番追問，為何鄭見王在8米外求救後，不靠近井口了解情況，而是留在原地，並說：「有人暈咗，生命受威脅喎。」鄭稱當時已立刻駛停電磁車及致電陳，因為：「要等上司先處理。」

案件編號：CCDI-1053/2021

2021年11月大嶼山小蠔灣污水廠有多名工人工人時暈倒並有一女工死亡。(詳看下圖)