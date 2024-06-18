大成小學｜議員指教育局委任校董是有效方法　冀秉公處理助達共識

黃大仙的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦，惟法團校董會指、辦學團體決定未經校董會討論，不解對方為何在無外在壓力下決定停辦，促教育局介入。教育局昨晚(17日)回應指、曾多番與辦學團體及校長溝通、未能達成共識，學校管理失效。將根據《教育條例》委任校董加入學校的法團校董會。立法會議員鄧飛認同委任校董介入是有效方法，可以秉公處理事件，助雙方達成共識；又指現時應將學生利益放首位，辦學團體宜安撫家長，盡快公布消息。



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孔教學院於本月15日宣布，辦學61年、於黃大仙的孔教學院大成小學將在2026/27學年起停辦。法團校董會6名成員昨日（17日）作出聯署回應，校長潘淑嫻等4名校董昨晚亦舉行記者會，指辦學團體決定未經校董會討論，不解對方為何在無外在壓力下決定停辦，促教育局介入，與辦學團體及校董會商討相關決定。

教育局同日晚上回應，曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，惟雙方在討論過程中出現爭拗，未能就過渡方案達成共識，學校管理失效，局方將據《教育條例》委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責，確保該校以適當方式促進學生的教育，以及管理令人滿意。

鄧飛指辦學團體停辦決定 宜先與法團校董會開會

立法會議員鄧飛於港台節目《千禧年代》表示，教育局昨日發聲明指「學校管理失效」定性明確，皆因現時辦學團體及法團校董會一直未有達成共識，而局方以《教育條例》委任校董介入事件是一個有效的方法，認為起碼可以秉公處理事件，助雙方達成共識。

他又認為要將學生的利益放在第一位，指現時需要先安撫學生，亦要盡快讓家長及學生有明確的訊息「走定留」，一切都要盡快做。他表示，是次局方委任校董的反應很快，明白事件有急切性。

他表示，是次的爭議點是「有通知」和「無通知」，形容是一個羅生門，指辦學團體要決定是否停辦，應與法團校董會開會後才落決定，因而局方才會委任校董介入事件。

立法會議員鄧飛表示，（資料圖片/盧翊銘攝）

促辦學團體宜安撫學生家長 盡快公布消息

被問及小五及小六學生可繼續於本校就讀，其餘級別會安排轉讀同區小學的安排是否全面，他表示「永遠有更全面嘅做法」，目前不應評估其善後方案，法團校董會是否可以有效運作才是最重要。

他又表示，若安排學生到其他學校，也要跟足學校既有的插班程序。目前也不止一間小學可以轉，學生的選擇空間大，認為安排上要取得平衡。他又指，萬一學校停辦，家長一定會緊張徬徨，重申辦學團體宜安撫家長，盡快公布消息。

對於黃大仙區內的收生情況不樂觀，他形容這是「不爭」的事實，而要收區外學生也不容易，又指如果辦學團體堅持停辦，通過法團後「都無人迫到佢」。

他指，家長如有意轉校就積極去做，如仍有意留在學校或需求助，可直接求助教育局。至於教職員方面，他相信對學校的穩定性有一定影響，惟指「老師搵工唔會太困難」。對於校監湯徫掄派員到校派發通告，鄧飛表示「未聽過（這種做法），怪怪哋。」