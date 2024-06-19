妄想父誤以為妻有外遇　在家持刀威嚇子女　官考慮已失家庭囚15月

患妄想症父親誤以為妻子有外遇，與妻通電話時爭執後，在家持刀威嚇兒子及女兒，並一度把刀架在女兒頸，最終被到場的警員制服。躁父早前承認刑事恐嚇及非法禁錮等4罪，案件今(19日)在區域法院判刑，法官指事件和被告的子女無關，被告卻用刀威嚇他們，令他們受到極大驚嚇，同時亦認為判醫院令不足反映案件的嚴重性，考慮到被告已獲子女及妻子原諒，但他們亦決定離他而去，故酌量減刑，判被告監禁15個月。



被告N.Y.C，50歲。他被控於2023年4月30日，在秀茂坪順利邨利康樓某單位，威脅男子X，即被告兒子，及女童Y，即被告女兒，會使其人身遭受損害，意圖使他們受驚；及同日同地管有29厘米長的菜刀和24.5厘米長的廚刀；及非法地禁錮女童Y。X和Y案發時分別17和11歲。

被告NYC在區域法院承認刑事恐嚇等4罪，被判囚15個月。

被告已獲妻及子女原諒但也失去了家庭

辯方今求情指，被告已獲妻子和子女原諒，後者並為他撰寫求情信。惟妻子表示會和被告離婚，子女亦不再和他同住，被告因此失去家庭。

因工傷而未能繼續工作

法官判刑時透露，被告曾於郵局工作，但因工傷而未能繼續工作，之後申領傷殘津貼。此外，被告有中度抑鬱症和妄想症，誤以為妻子有外遇。

官指女兒無受傷屬幸運

法官接納被告非有預謀下犯案，而是因誤以為妻子有外遇，才以身試法。法官強調，此事和被告的子女無關，他卻用刀威嚇他們，又把刀架在女兒身上，女兒沒有受傷，實屬幸運，但兩人在案中受到極大驚嚇。就報告建議判處被告兩個月醫院令，法官認為判醫院令不足反映案件的嚴重性。此外，法官因被告獲子女原諒和患有妄想症，酌量減刑，最終判他監禁15個月。

順利邨躁父衝入廚房刀架擸刀，涉案刀具現被警方取去作為證物。（蔡正邦攝）

兒子見被告變激動躲入廁所

案情指，被告案發時和妻子及兩名子女在涉案單位同住。案發日早上11時許，他和正上班的妻子通電話時，因金錢問題起爭執。兒子按被告指示列印文件後，入浴室並把門鎖上，再致電母親。被告用力拍浴室門，聲言要斬死兒子，兒子感害怕報警。被告再到廚房取出雙刀，打浴室的門3至4次。同時，被告妻子返回住所，因沒鎖匙而無法入屋，被告亦拒開門。

女兒欲開門給警遭被告用刀架頸

警員約中午12時抵達，女兒想打開門，被告即手持雙刀，喝令女兒坐下。警員撬開鐵閘打算破門入屋，被告便把刀架在女兒頸上，並向警員揮舞菜刀，又稱若警員入屋便會殺死女兒。警員最終破門入屋，並以胡椒噴霧噴被告的面及右手，將他制服。

案件編號：DCCC 742/2023