女工沙井工作亡死因　工人曾勸不要入井　女工：我要落去救我老公

女工於小蠔灣污水廠工作期間疑墮井死亡，死因研訊今（20日）續，案發當日在污水廠內另一地盤施工的外判工人，曾目擊有女工爬入井內。該工人在書面口供提到，他曾嘗試伸手捉住女工，但女工掙脫並說：「我要落去救我老公！」及後工人見到井內有人影移動，便嘗試呼叫女工，但井內突然傳出淒涼呻吟聲，約2分鐘後消失。隨後消防到場，工人再望入井內，已看不到人影或有人大叫。



死者王喜梅（46歲）於2021年11月18日，在大嶼山小蠔灣污水廠工作期間死亡。

當日消防員有到污水廠現場救出多人。（資料圖片）

附近外判工人亦曾到井邊幫忙

根據庭上證供，當日王的丈夫李金華等4名工人在回流井內暈倒後，原在附近另一處施工的外判工人曾趕到井邊幫忙。庭上讀出其中一名工人謝保光的口供，他當日在距離回流井外約20米的污泥缸工作，早上曾見李、王等5人在回流井進行另一工程。

曾見王自行爬梯入井

下午3時半，謝開始收拾物品準備下班，約20分鐘後聽見王在回流井口叫救命。謝與同事立刻趕去幫忙。與此同時，3名渠務署職員亦趕到井邊。謝趕往井口途中，見王似乎想落井，隨即大叫：「入面好危險㗎，唔好入去！」但王未有理會，自行爬梯入井。

謝曾趕王不要落井

謝趕到井口後，不斷勸阻王，又嘗試伸手入井捉住她，問她：「阿姐，你做咩落去？」王用力掙脫，並說：「我要落去救我老公！」然後繼續爬入井內。謝便指：「唔好落去！你救唔到佢㗎喇！」

女死者王喜梅的丈夫李金華供稱，當日在沙井工作時暈倒，其妻疑為救他下井身亡。(資料圖片/凌子淇攝)

再望入井見有人影移動

此時，謝見有人拿來吹風機，離開井口協助將風機搬到井口。他再望入井內，見到一個人影在工作平台上移動，估計是王，但因井內光線不足，看不清她在做甚麼。

井內傳來淒涼呻吟聲

謝見狀大叫：「阿姐，阿姐，應我啦！」突然井內人影消失，並傳出相信來自王的淒涼呻吟聲。約2分鐘後聲音消失，其時已有多人到場設置風機，謝協助取救援物資，其後再望入井內，已不見人影移動或有人大叫，及後消防趕到現場，謝未留意救援過程。

王無戴安全帽及安全帶

謝在口供補充，當時王沒有佩戴安全帽、安全帶、呼吸器等物資，現場設有兩部風機。井內光線不足，謝看不到井內水位，也不清楚井內工作有否設置圍欄。

多名證人供詞。(詳看下圖)

+ 3

渠務署指工人當日未到控制室報到

渠務署曾就事件成立獨立調查小組，並由副署長徐仕基統籌調查。徐供稱當日王的丈夫李金華等人到達廠房後，未有向控制室報到，職員不知有人在井內，並於下午3時許啟動離心機及污泥泵。

不知為何沒關污水喉

徐又指根據電腦系統紀錄，案發時井內含高濃度硫化氫，判斷本案屬氣體泄漏事故。他解釋，密閉空間內流入不可預見的氣體非罕見，但案發時未有做好濕井隔離措施，不知為何沒有關閉污水喉管。

一名男工人腳部受傷一度失去知覺，之後回復清醒。（陳傲淇攝）

一名男工人被送往瑪嘉烈醫院救治。

候命人員不應進入密閉空間

徐又指肇事工人未有佩戴頭盔、安全繩及呼吸器，除了在井底工作的林向陽外，其他人都沒帶備可感應人體動態的「懶人鐘」。此外，候命人員不應進入密閉空間，惟事發後兩名候命人員均被發現在井內，可見他們安全意識不足。

渠務署職員應提醒承辦商工人

徐引述調查小組建議，喉管應該上鎖以將有毒氣體完全阻隔；渠務署職員應提醒承辦商工人到控制室報到，並加強督導巡查；署方應增設流動閉路電視，專門監測密閉空間進出情況，另應加設人工智能檢查工人安全措施等。

案件編號：CCDI-1053/2021