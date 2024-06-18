女工沙井工作亡死因　監工救3人後氧氣不足　見第4人嘆救唔到你喇

女工在小蠔灣污水廠工作期間疑墮井身亡，死因研訊今（18日）午續。曾落井救人的渠務署二級監工稱，他看到有3名工人被困，他把3人救出後，才見到井尚有一人在井底，惟他的呼吸器氧氣不足，心想：「唉呀，救唔到你喇。」便即爬出井並通知消防員。數天後有職員發現井內有手殘肢，相信屬於死者。



此外，控制室職員稱，意外當日並無記錄有人在井內施工，井口閉路電視又在一個月前被推泥車撞爛未更換，故他批准啟動離心機時，不知井內有人工作。



死者王喜梅（46歲）於2021年11月18日，在大嶼山小蠔灣污水廠工作期間死亡。王當日隨丈夫李金華到污水廠工作。

渠務署二級監工盧偉雄稱，他發現第4人時已氧氣不足，當時心想：「唉呀，救唔到你喇。」(凌子淇攝)

二級監工曾下井拉起3人

渠務署二級監工盧偉雄指，當日收到通知要到回流井幫忙，他到達後見井內有3人被困，其中一人在井底水中，水位已覆蓋其下巴。盧見狀即戴上呼吸器落井救人，並將3人拉起免他們遇溺。其後有職員將風機喉管吹向井內3人，數分鐘後3人開始顫抖，並有反應。

打算爬回地面時才見有第4人

此時盧見到呼吸器氧氣所剩不多，打算爬梯回地面，才發現井底有第4人，其臉部朝下，只有背部浮出水面。盧稱因不夠氧氣，心想：「唉呀，幫唔到你喇。」只好爬上井口通知消防員有第4人。他指警察曾問他王是否有傷殘？盧表示不清楚。

監工稱到廠房工作需到控制室登記

機電署二級監工莫偉強稱，他駐守污水廠控制室，若有承辦商到廠房工作，需到控制室登記，並出示「開工紙」，之後承辦商可聯絡渠務署負責職員。員工會在訪客簿登記有承辦商到訪，但只會在收到渠務署職員通知，才會在控制室日誌記錄有工程進行。

證人主供詞。(詳看下圖)

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當日訪客簿無施工記錄

莫在案發日下午當值，上班前看過訪客簿及控制室日誌，並無看到回流井有施工記錄。下午約3時，莫收到離心樓同事通知已啟動離心機，莫遂批准打開污泥泵。其後莫獲高級技工鄭偉文通知，回流井內有人「跌親」要求報警，他遂與助理電氣督察鍾志偉等人趕往現場。

井內曾傳出微弱救命聲

莫等人抵達現場後，聽到有把男聲大叫：「有人跌咗落井。」他望向井內發現有兩至三人倒臥井內工作平台，但看不到井口有女工。後來一名工人從井內爬出，渠務署職員上前攙扶。莫在場協助落井救人的盧偉雄固定安全繩，並替其他同事接駁風機。盧向井內工人吹風，及後井內傳出微弱「救命」聲。

控制室同事不知當日有工程

後來，盧身上呼吸器響起，莫便扯了盧的安全繩提示他離開，不久盧便爬出井口。消防員到場救出兩名工人，莫離開現場返回控制室，並致電控制室同事李悅斌查詢，李稱不知當日井內有工程。

案發當天有3人在沙井暈倒1人死亡。(詳看下圖)

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閉路電視案發前一個月被撞爛

王的丈夫李金華指出，控制室有閉路電視可看到井內情況，質疑莫為何不檢查閉路電視便批准同事啟動離心機；莫指案發前一個月，閉路電視被推泥車撞爛，維修部份由另一部門處理，事發後兩、三周才更換閉路電視。

4日後見池有疑似手掌殘肢

案發後4日，莫如常叫下屬何文裔到回流井互通的水凝池拍照，相片中發現池內出現疑似手掌殘肢的漂浮物。莫替警方錄口供時，得知王手部截斷，他不知是否與池內漂浮物有關，故著何撈起漂浮物，並在通知上司後報警。

何說，當日按指示打撈漂浮物，相信殘肢屬左手斷掌，他指回流井及水凝池之間有泵或水閘，不肯定是否可切斷人的肢體。

案件編號：CCDI-1053/2021