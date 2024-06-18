女工沙井工作亡死因　知工程中度風險　監工稱有事在忙派下屬查看

女工在小蠔灣污水廠工作期間疑墮井身亡，死因研訊今（18日）續，渠務署一級監工稱，當日工人到廠工作時曾致電他，他亦稱知當日工程屬中度風險，需有監工檢查，惟他當日有事在忙，只派下屬查看，之後亦無追問。後來知有人暈倒已即趕往現場，並發現有人啟動了離心機，他即到大樓叫操作員停止。電工督察稱，當日因有學生要取污水樣本而開動過離心機，亦有二級監工稱，事發後翌日有按指示在流水帳補寫回之前一天有工程。



死者王喜梅（46歲）於2021年11月18日，在大嶼山小蠔灣污水廠工作期間死亡。王的丈夫李金華是渠務工程的外判商，當日與數名工人到污水廠作更換喉管工程，王亦有到場協助。

渠務署一級監工胡海鋒稱，當日知有工人到場，但因有事在忙，只叫下屬往查看，亦無過問情況。(凌子淇攝)

只派下屬查看李的工作

渠務署一級監工胡海鋒案發日在污水廠上班，他指王的丈夫李金華當日到污水廠後，曾致電告知他已到現場，但沒說明要去那裡，他不知李要作維修工作，死因裁判官追問下，胡改稱李有講要去回流井工作，他便叫下屬陳偉樂查看，陳事後未有匯報情況，胡因「自己做緊嘢」亦未追問。

知工程屬中度風險工程監工需檢查

胡同意有責任監督工程狀況，他只知李在場，不知他有否「開工」，大都會交給下屬查看；他知道若所涉工程風險屬中度，監工需要檢查，惟不清楚巡查次數，並稱：「我要睇番個list。」

有人暈倒後聽到離心機的聲音

胡憶述，當日下午3時45分，他的下屬陳偉樂致電告知他回流井出事，他和陳一同趕往現場，見到王在井口說有人在井內暈倒。胡往下望見到井內有人倒臥，但沒有留意人數，這是他案發時唯一看過井內情況。他聽到離心機的聲音，遂趕往離心樓查看，發現離心機被啟動，即叫工人停止操作，並把風機拿到回流井。

案發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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返回井時已不見王

胡稱返回匯流井時已不見王，但因情況混亂，沒追問其去向，也沒看過井內情況，只顧接駁風機電源。裁判官質疑既然胡曾看到有人在井內暈倒，為何回到井口都不查看井內情況？胡說不記得，只知道另一監工盧偉雄落井救人，不久後消防便趕到現場。

胡認事後才知發生何事

胡同意，在上司鍾智偉抵達前，他在現場最高級職員，裁判官質疑胡似乎：「唔知道發生咩事。」只知有人在井內暈倒。胡說當時有向人了解情況，事後才知發生何事。裁判官再問，以胡事後理解，當日到底發生何事？胡靜默逾1分鐘後說：「事後淨係記得有工程，暈低咗，有氣體入去令佢暈低。」他及後補充說，事後才知當日有人在井內換喉，期間有人打開離心機，致井內的人暈倒，惟不知道王為何會在井內。

二級監工翌日補寫回流井有工程

渠務署二級監工李悅斌供稱，案發後翌日曾獲同事陳偉樂通知，要在控制室前一日的流水帳上，補寫「樂通知有回流井工程」。李在庭上解釋說：「當有呢樣事情發生過，寫落去囉。」

助理電氣督察鍾智偉稱，當日有學生到污水廠索取脫水污泥樣本，故須啟動離心機。(凌子淇攝)

有學生取樣本而啟動離心機

助理電氣督察鍾智偉稱，案發日下午有學生到污水廠索取脫水污泥樣本，故須啟動離心機將污泥脫水，他叫同事朱偉文通知控制室開機。及至下午近4時，鍾收到胡海鋒通知回流井有人暈倒，遂趕至現場了解。

見井內有3人消防救出4人

鍾到場後，見到井內有3人「軟瀨瀨，掙紮緊」，但不見王在井口。他協助取風機，數分鐘後盧偉紅帶同呼吸器落井救人。後來消防趕到現場，從井內救出至少4人。鍾事後從他人口中得知，井內其中一名工人是王的丈夫，王因救人心切，沒理會在場人士勸阻便落井救人。

開動離心機時若有人在井會有危險

離心機操作員朱偉文指，啟動離心機時，污泥脫水後，污水會被派至回流井，若有人在井內會有危險。當日下午胡海鋒曾衝上離心樓親自關閉離心機。

案件編號：CCDI-1053/2021