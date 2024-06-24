飛越啟德100KM跑步機慈善賽　精英跑手接力以4小時33分破紀錄完成

為期兩日全港最大型室內超馬接力賽 ——「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽 2024」 昨日（23日）結束，本屆賽事吸引超過600名跑手及運動員參與。其中於昨日舉行的「100公里跑會組」賽事，由18隊跑會及精英隊伍，合力跑畢1,800公里完成創舉。跑手合共累積的跑步里數，飛越啟德將以每10公里相當於700卡路里的食物，捐贈慈善機構以援助基層市民。



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長跑好手組隊跳戰 里數換食物捐助基層

活動第二屆舉行，由飛越啟德主辦、啟德體育園協辦，於周六（22日）及昨日（23日）假荃灣D.PARK進行。 昨日的「100公里跑會組」賽事，多名香港傑出跑手雲集。18個本港知名跑會及精英隊伍，合共由超過180位長跑好手參加。

冠軍隊伍Generation Z以4小時33分30秒，破紀錄完成100公里，該隊隊長劉峻崚曾是三項鐵人運動員，今次隊友都是他的跑友。亞軍由隊伍「港青小鐵人」獲得，時間為4小時 42分52秒完成。

兩個隊伍最後階段，均採取加快輪換戰術，每人跑20秒即換人，以維持高速。在首50公里，港青小鐵人以圈速每10公里花28分43佔優，但在後50公里，Generation Z的圈速為每10公里26分34秒。

精英跑手當中，以僅10歲的陳懿芯最年輕，她現時就讀小六，以飛達田徑跑會隊員身份參賽。該隊有8名中、小學生，一名成人和一名67歲長者。 隊中還有港隊400米青年紀錄保持者、U18跑步運動員徐穎恩。

賽事特設親子跑活動，分別有父子、父女、母子、母女、三代同堂等組合，限時20分鐘內接力完成10公里，以跑出距離最長的隊伍獲勝。 其中在三代同堂的組合中，第一名在20分鐘內完成了5.03公里。