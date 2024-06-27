社工註冊局｜繼林昭寰不滿修例改組辭任　至少多三位選任成員請辭

勞福局局長孫玉菡上月在社交媒體撰千字文、炮轟社會工作者註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，政府其後提出修例改組。繼社工註冊局選任成員林昭寰在報章撰文，表明不滿政府迅速修例，提出請辭後，再有多名選任成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟、陸鳳萍等人。



社工註冊局2021年12月4日改選，當中7人團隊名單中較為人熟悉的包括前學民思潮成員黎汶洛（右一）。（2021年社工註冊局民選成員專頁）

繼社工註冊局選任成員林昭寰在報章撰文，表明不滿政府迅速修例，提出請辭，再有多名選任成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟、呂少英、陸鳳萍等人。

社工註冊局的網頁資料顯示，林昭寰任期至6月15日結束，陳國邦、鍾威麟、陸鳳萍等人的任期則至6月26日。

《香港01》正向社工註冊局作查詢。