社工註冊局｜繼林昭寰不滿修例改組辭任 至少多三位選任成員請辭
撰文：陶嘉心
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勞福局局長孫玉菡上月在社交媒體撰千字文、炮轟社會工作者註冊局行徑及決定嚴重偏離《社會工作者註冊條例》精神，政府其後提出修例改組。繼社工註冊局選任成員林昭寰在報章撰文，表明不滿政府迅速修例，提出請辭後，再有多名選任成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟、陸鳳萍等人。
繼社工註冊局選任成員林昭寰在報章撰文，表明不滿政府迅速修例，提出請辭，再有多名選任成員請辭，包括陳國邦、鍾威麟、呂少英、陸鳳萍等人。
社工註冊局的網頁資料顯示，林昭寰任期至6月15日結束，陳國邦、鍾威麟、陸鳳萍等人的任期則至6月26日。
《香港01》正向社工註冊局作查詢。
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