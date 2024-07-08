蔡天鳳案｜第三次提訊日未能完成交付程序　案押後至9.30再提訊

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑3人被控謀殺。案件今（8日）於東區裁判法院進行第三次提訊日，以處理將案交付高等法院的程序。傳媒受報道限制，不可報道部分聆訊內容。裁判官將案押後至9月30日再作第四日提訊日，期間鄺家三父子繼續還押。



被告鄺海傑，是蔡天鳳的前大伯。(資料圖片)

被告鄺港智，是蔡天鳳的前夫。（網上圖片)

被告鄺球，是蔡天鳳的前家翁。(資料圖片)

三名被告：鄺港傑（31歲，司機）、鄺球（65歲，退休人士）及鄺港智（28歲，無業）被控謀殺及阻止合法埋葬屍體罪，指他們於2023年2月21日，在大埔龍尾村56B地下謀殺蔡天鳳；並於同月21至23日期間，阻止蔡天鳳的屍體被合法埋葬。

名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殺害案中，涉嫌妨礙司法公正罪的前家姑李瑞香5月17日獲准保釋。她在下午6時許拿着私人物品步出金鐘高等法院車輸入口，由親友接走。（廖雁雄攝）

名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殺害案中，涉嫌妨礙司法公正罪的前家姑李瑞香5月17日獲准保釋。她在下午6時許拿着私人物品步出金鐘高等法院車輸入口，由親友接走。（廖雁雄攝）

名媛蔡天鳳（Abby Choi）被殺害案中，涉嫌妨礙司法公正罪的前家姑李瑞香5月17日獲准保釋。她在下午6時許拿着私人物品步出金鐘高等法院車輸入口，由親友接走。（廖雁雄攝）

被告李瑞香，是蔡天鳳的前家姑。

蔡母案件已分拆處理

至於蔡的前家姑李瑞香（65歲），被控妨礙司法公正罪，指她礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，及其後因該調查和拘捕而可能引起的法律程序，方法是催促該鄺港智離開即將被調查的地點、向警方提供虛假或誤導的資料，以及建議張燕花不向警方提供資料，或向警方提供虛假或誤導的資料。

李瑞香的案件被分拆成獨立案件，將在區域法院處理，不會與鄺家三父子的謀殺案一同審理。她自案發後一直還押，今年5月向高等法院申請保釋獲批，其案件將於8月1日再訊。

案件編號：KCCC577/2023

蔡天鳳（Abby Choi) 。（影片截圖）

蔡天鳳（Abby Choi）Chris婚禮片段。（影片截圖）

蔡天鳳（Abby Choi）Chris婚禮片段 。（影片截圖）

蔡天鳳

28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）的肢解烹屍案震驚各界。（IG：@xxabbyc）

蔡天鳳人際網絡廣。（IG/@deborahhung）