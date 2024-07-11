屠龍小隊案｜控方質疑製紀錄片卻無做訪問　李家田稱故事來自畫面

「屠龍小隊」及另一激進派組織串謀殺警案，今（11日）在高院續審。被告李家田接受完辯方律師盤問後，開始接受控方盤問，他否認曾參與暴動或堵路等行為，又稱從未「郁過手破壞一樣嘢」，更稱他到現場只是為了收集不同示威者的故事；惟控方卻指，李除了寫個一個大綱外，無訪問過任何示威者，質疑他的故事從何而來，李說：故事來自畫面。



被告李家田曾稱他參與2019年的社會運動，是想拍攝紀錄片。(資料圖片)

承認獲他人響應的行動多由黃提出

李家田早前自辯指，認罪證人黃振強不是「屠龍」的隊長，且「屠龍」沒有隊長。李今在控方盤問下指，他曾在群組中號召其他隊員參與遊行，惟印象中「無人睬」。他確認，其他隊員雖亦曾號召其他隊員參與遊行，但獲其他人響應的，大多是由黃提出的示威行動。

李稱不曾參與屠龍的汽油彈行動

對於李曾指「屠龍」成員在示威中使用汽油彈非為傷害他人性命，控方質疑他們向警方防線投擲汽油彈的目的為何。李稱他們可能是為了嚇退警方，又稱他本人不曾參與「屠龍」使用汽油彈的行動。控方問：「佢地用係佢地既事，我唔用就唔關我事？」李同意。

被告李家田稱他不曾參與屠龍使用汽油彈的行動。 （資料圖片／李不在圖中）

李稱製作紀錄片但只有大綱

控方又指，「屠龍」在勇武成名後，李可以要求退出，但仍選擇留下，目的是收集資料製作紀錄片。而李期間除了一份訪問大綱外，沒有任何成果可展示，到示威現場亦只是在旁觀察示威者的狀態，未有上前訪問，李同意說法。

叫律師協助示範被踢腰動作

李早前供稱，他被捕時曾遭警方拳打腳踢。控方質疑，李當日雙手被扣在身後坐在椅子上，警員如何能側踢其腰。李即在庭上示範當日情形，由其代表大律師何正謙扮演李，李則扮演警員舉腳側踢向何。控方見狀質疑此動作難以發力，李認為若施襲者曾習武，認為應該沒有問題。

若取槍屬虛構為何要提斜孭袋

提及李曾在遇襲後，為滿足警方作出虛假招認，謊稱曾將同謀者吳智鴻給他的手槍藏在一個綠色斜孭袋中，後來再將手槍交還吳。控方質疑，李既從未取得手槍，為個要虛構一個藏槍的斜孭袋出來。李指當時警員問他手槍藏在何處，他便想到該斜孭袋。控方續問：「你咪話連個袋俾佢，乾淨利落...橫掂都係作出嚟。」李解釋當時受到不人道對待，想盡量滿足警方，想：「講啲嘢出嚟畀佢。」及「畀啲證據佢。」

聲言未動手破壞過一樣嘢

李又否認曾參與暴動，自言從未「郁過手破壞一樣嘢」，更沒有參與堵路。控方問「屠龍」其他隊員示威時，李在現場做什麼。李稱會觀察現場示威者的情況，收集不同示威者故事。控方指李從未訪問現場示威者，質疑：「個故事從天嚟話你聽。」李否認，指故事是來自畫面。

(由左至右, 不計懲教員)女被告劉佩凝、張俊富(無眼鏡，打呔)、李家田、許湛榮及嚴文謙。

(由右至左，懲教員除外)被告賴振邦(無眼鏡)、張銘裕、許湛榮、嚴文謙、張俊富(無眼鏡，細頭)、李家田。

被告依次為張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023