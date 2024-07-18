鄧桂思事件兩醫生獲撤誤殺罪　官指被告自招嫌疑　拒批訟費

患有乙型肝炎的女病人鄧桂思，於2017年就腎病到聯合醫院求診，疑因醫生開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。兩名涉案醫生去年被控誤殺罪，其後獲撤控。他們早前申請取回訟費，控方反對，並透露原有來自香港醫學專科學院的證人，惟該些證人不合作，削弱控方案情。裁判官今(18日)在東區法院就申請作裁決時，認為兩名被告屬自招嫌疑，拒絕他們的訟費申請。



被告林治崑（50歲）和陳小劍（45歲），原各被控一項誤殺罪，指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思（43歲）。案件於2023年1月首次提堂，控方於同年8月、案件第四次提堂時撤控。此外，死因庭於今年展開研訊，裁定鄧死於不幸。

醫生林治崑(圖)原被控的誤殺罪已被撤銷。(資料圖片)

醫生陳小劍(圖中)被控的誤殺罪已被撤銷。

鄧桂思(左)為乙肝帶菌者，她到聯合醫院求醫時獲處方高劑量類固醇，但卻未獲處方抗病毒藥以防止乙肝復發，經兩度換肝，最終不治，裁定死於不幸。（病人家屬提供）

兩醫生無誤導警方亦無自招嫌疑

代表兩名醫生的律師早前陳詞指，兩人被捕前沒有被邀調查，被捕後則保持緘默，沒有誤導警方，因此沒有自招嫌疑。律師續指，即使兩人涉開漏藥，控方不能舉證至無合理疑點，難證明醫生的行為和鄧去世的因果關係 。

控方指醫生疏忽明顯屬自嫌疑

控方回應指，兩名醫生的疏忽是明顯和重大，屬自招嫌疑。同時，鄧桂思因事件去世，案件與性命攸關，兩人的行為應被讉責，因此不應批准他們的訟費申請。

控方又透露，原有來自香港醫學專科學院的證人，講述醫生的受訓情況和接受的課程。惟該些證人不合作，控方未能傳召。考慮到證據的強弱、辯方可能提出的抗辯和公眾利益等，控方決定撤控。控方又強調非單一因素決定撤控，而是累積效應。

案件編號：ESCC98/2023