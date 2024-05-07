鄧桂思死因｜官讚鄧女兒勇敢無私：任何母親有這樣的女兒都感安慰

女病人鄧桂思2017年出現急性肝衰竭，曾兩度換肝，最終不治，期間揭發她在聯合醫院求醫時，醫生曾「開漏藥」，或因而激發其病情。死因庭今(7日)裁定鄧「死於不幸」。鄧當年因肝衰竭急需換肝，她的長女胡尚佑曾想捐肝給母，但因她當時未滿18歲，未能作捐肝手術，最後獲熱心人士捐贈。死因裁判官周慧珠今(7日)在庭上提起這事，大讚胡勇敢和無私，又指任何母親有這樣的女兒都會感到安慰，希望胡能利用母親留下的愛，填補心中的痛。



官讚鄧長女勇敢無私

周官在陪審團作出裁決後，特別向鄧的女兒胡尚佑致謝，並提到雖然胡當年提出要捐肝給母親時，其母處處於不清醒狀態，無從判斷她是否知悉女兒的舉動，但周官說：「我可以話畀你聽，全世界嘅媽媽都可以話畀你聽，有你咁樣咁勇敢、咁無私、咁有愛心嘅女，佢會感到好安慰、好感恩。相信媽媽對你亦都會係咁，只不過冇機會親口同你講。」

望胡能用母遺下的愛填補空虛

周官又提到，雖然胡曾說時間不會沖淡一切，但周官說：「你對媽媽嘅愛，唔會因為佢唔係到，隨住時間減少。」周官並說，胡每日出席研訊並積極發問，可見她非常堅強，並說：「你媽媽唔會希望，因為佢唔存在，你一生人覺得生命中都有呢個痛。」她希望胡能利用母親留下的愛，填補這份空虛。

鄧桂思曾兩度接受換肝手術。(詳看下圖)

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胡曾想捐肝與母唯未成年被拒

鄧桂思的女兒胡尚佑於其母2017年急需換肝時，曾要求准她捐肝給母親，唯她當時未滿18歲，未能作相關手術，最後由熱心市民阿甄捐出部份肝臟，可惜鄧後來仍需再換肝，數月後出現敗血症死亡。胡當年四出為母奔波，並揭發母親情況轉差，疑與醫生未為其屬乙型肝炎帶菌者的母親開抗病毒藥有關。

出席研訊稱想了解真相

事隔7年，胡代表家屬出席死因研訊，她未有律師代表，但有在庭上發言，並質疑兩名曾診治其母親的醫生，為何會未向其母處方抗病毒藥物，又指出院方初時說法，和事後的調查報告，以及涉案醫生案發時有否察覺其母為乙肝帶菌者等，均有不同看法，欲了解真相。

胡稱事件對一家造成永不磨滅的疤痕

胡在結案陳詞時重申，若然他們不是察覺其母情况變差，並主動詢問，質疑事件是否會石沉大海，不了了之。胡又說，醫生受人敬重，背負活生生的人命，不是出現失誤，道了歉便可了事，她形容事件對她一家造成永不磨滅的疤痕，希望同類事情不再發生，亦不想其他人再受一樣的痛。死因庭最後裁定其母死於不幸，胡並無作公開發言，只是獨自乘的士離開。

兩名醫生曾被控誤殺已獲控

曾診治鄧的兩名醫生林治崑及陳小劍，去年1月曾被控誤殺，至去年8月獲律政司撤銷控罪。鄧的家人則於2020年已入稟高等法院，就鄧的死向醫管局索償。