鄧桂思死因｜醫生未處方抗乙肝藥物疑激活病毒　鄧裁定死於不幸

帶乙型肝炎病毒的女病人鄧桂思，2017年因腎功能受損到聯合醫院看腎科門診時，醫生為她處方高劑量類固醇時，未有同時處方抗乙肝抗病毒藥。鄧後來出現急性肝炎，並曾兩度換肝，最後因敗血症死亡。死因庭早前就鄧的死作研訊，死因裁判官周燕珠引導陪審團考慮鄧的急性肝炎的引發原因，若認為因「開漏藥」導致，可裁定「死於不幸」，若認為是自身免疫而起，則可裁定她「死於自然」。陪審團今(7日)退庭商議近7小時後，大比數裁定鄧因服用高劑量類固醇，但同時未獲處方抗病毒藥物，導致乙型肝炎發作，裁定鄧「死於不幸」。



官讚鄧長女勇敢無私

周官特別向鄧的女兒胡尚佑致謝，雖然她提出要捐肝給母親時，其母處於不清醒狀態，無從判斷她是否知悉女兒的舉動，但周官說：「我可以話畀你聽，全世界嘅媽媽都可以話畀你聽，有你咁樣咁勇敢、咁無私、咁有愛心嘅女，佢會感到好安慰、好感恩。相信媽媽對你亦都會係咁，只不過冇機會親口同你講。」

望胡能用母遺下的愛填補空虛

周官又提到，雖然胡曾說時間不會沖淡一切，但周官說：「你對媽媽嘅愛，唔會因為佢唔係到，隨住時間減少。」周官並說，胡每日出席研訊並積極發問，可見她非常堅強，強調：「你媽媽唔會希望，唔會因為佢唔存在，你一生人覺得生命中都有呢個痛。」希望胡能利用母親留下的愛，填補這份空虛。

女死者鄧桂思（44歲），2008年6月在聯合醫院檢查時被確診為乙型肝炎帶菌者，她在2016年7至8月發現其腎功能受損，同年8月至2017年1月曾5度到聯合醫院腎科覆診，2017年4月1日不適入院，翌日獲處方抗病毒藥，4日後肝功能轉差，轉院至瑪麗醫院後先後作兩次換肝手術，最後於8月26日死亡。

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陪審團另向醫管局提出5項建議：

1. 有關處方高劑量類固醇使用時間，服用少於7日，仍要歸納為高風險類別，並需處方抗病毒藥；

2. 即使乙型肝炎帶菌者沒有病徵，局方仍可考慮資助他們到私家診所做定期檢查；

3. 教育乙型肝炎帶菌者的主意事項及症狀；

4. 醫生排版紀錄須清晰，並讓其他診症醫生都能理解；

5. 化驗室取消測試時，需要交代原因。

門診醫生認或曾分神開漏藥

時任聯合醫院副顧問醫生林治崑供稱，他曾為鄧看腎科門診，認為鄧的腎衰竭程度屬於輕至中度，建議鄧進行為期6個月的類固醇治療。他相信有向鄧解釋療程利弊，亦知道處方高劑量類固醇時應同時處方抗乙肝病毒藥，但他當時未有為鄧處方，他相信當日在診症途中，或受到干擾，如有人致電他或進入診症室提問等，令他處方時或受到影響而分心，從而未有為鄧處方抗病毒藥物。

林又指，根據已刊登的學術研究，若出現「開漏藥」情況，有1-2%會引致腎衰竭，及0% 引致死亡，他案發時知道最嚴重後果可致死。

覆診醫生未再問抗病毒藥物的事

另一名曾為鄧桂思看門診的醫生陳小劍供稱，他為鄧看診時，看到林治崑醫生寫下的醫療紀錄，得知鄧桂思是乙肝帶菌者，而林已向鄧桂思講解服用類固醇的好壞，他沒有再特別說明及加開藥物，加上當時的乙肝抗病毒藥對服用類固醇的病人而言是自費藥物，對林沒有處方沒感奇怪。他亦注意到鄧當時的肝功能正常，有為她安排下一次肝臟檢查。陳又說，若當時他再問有關乙肝及抗病毒藥的事，或許事情會有更好的結局。

鄧的直接死因為敗血症

瑪麗醫院、組織及細胞病理部主任陳雙煒，事後有為鄧剖屍，並發現鄧的肝臟結構無異常，但有梗塞及出血性壞死細胞，未發現乙肝細菌；另其左肺有出血和血管小栓塞，及肺部出現廣泛組織纖維化。陳判斷鄧因急性肝衰竭須兩度換肝後，出現機化性肺炎及胸腔積液的併發症，引致細菌入血，直接死因是敗血症。

屍肝未有發現病毒

陳未有在鄧的肝臟發現乙肝病毒，陳澄清該肝臟並非鄧的原身肝，而是她後來獲移植的屍肝。乙肝病毒會「全身走」，如果醫生在手術前使用抗病毒藥以控制病毒量，新肝有機會重新感染病毒，若病人換肝前有服用抗病毒藥，則有機會在屍檢時未能在肝臟發現該病毒。

鄧的原生肝與慢性肝炎急性發作相符

港大醫學院病理學系臨床助理教授盧綽琳醫生，曾為鄧的原身肝作化驗，她指正常的肝臟應呈深紅色，但鄧的卻呈綠色，這或因有膽汁在肝臟積聚導致，原生肝上亦遍佈黃色斑點，代表切片上有彌漫性壞死，有大量肝細胞流失，與慢性肝炎急性發作相符。她認為鄧事發時有可能同時存在自身免疫性肝炎和乙型肝炎激活，從而引發肝炎。

服高劑量類固醇增肝炎發作風險

腸胃肝臟科顧問醫生馮恩裕認為，鄧的情況與慢性肝炎急性發作吻合，而大部份病人可自發性發作。他不清楚慢性肝炎急性發作的背後機制，但確認服食高劑量類固醇，會明顯增加發作風險。

多名專家認為未服抗病毒藥激活病毒

此外，中大醫學院內科及藥物治療學系教授黃麗虹，及來自澳洲的肝臟移植專家 Henry Pleass，均認為鄧是服用高劑量類固醇，而未有服用抗病毒藥，引致乙肝病毒被激活。

女兒質疑院方未主動告知人開漏藥

鄧的女兒胡尚佑陳辭時指，聯合醫院事發後無主動告知家人醫生涉「開漏藥」，若非家屬察覺情况變差主動詢問，質疑事件是否會石沉大海，不了了之。胡稱醫生受人敬重，但不是出現失誤道歉便可了事，她指事件對她一家造成永不磨滅的疤痕，希望同類事情不再發生。

案件編號：CCDI 808/ 2017