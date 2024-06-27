鄧桂思案兩醫生撤誤殺罪索訟費　控方反對稱原另有證人　官押後判

患有乙型肝炎的女病人鄧桂思，在聯合醫院就腎病求診時門診醫生漏開抗病毒藥物，鄧兩度換肝最終不治，死因庭於今年展開研訊，裁定鄧桂思死於不幸。疑漏開藥的兩名醫生林治崑及陳小劍，一度被控誤殺罪，經4次提堂終獲撤控。兩醫生今(27日)在東區法院要求取回4次訟費，惟控方反對，並透露原有來自香港醫學專業學院的證人，惟該些證人不合作，削弱了控方案情，最後才決定撤控。暫委裁判官陳姵妏質疑控方是否「告早咗」，把訟費申請押後至7月18日裁決。



被告林治崑（50歲）和陳小劍（45歲），原各被控一項誤殺罪，指林於2017年1月20日至8月26日，及陳於2017年2月17日至8月26日，非法殺死鄧桂思（43歲）。林治崑和陳小劍今未有到庭，由律師代表。

林治崑醫生承認或看診時受干擾分了心，致開漏了抗病毒藥。(劉安琪攝)

被告陳小劍(左二)在醫委會聆訊時承認有疏忽。(盧翊銘攝)

辯方指兩被告誤導警方亦無自招嫌疑

代表兩名醫生的律師陳詞指，兩人被捕前沒有被邀調查，被捕後則保持緘默，他們沒有誤導警方，亦未有自招嫌疑。他們被落案起訴後，案件在第四次提堂時，控方申請撤控。律師指，即使兩名被告涉開漏藥，但控方不能舉證至無合理疑點，難證明被告行為和鄧的死的因果關係。

鄧未獲處方抗病毒藥致急性肝衰竭

控方卻指，有專家指有乙型肝炎病毒的病人，若需處方類固醇藥物，須同時處方抗病毒藥，鄧因未有被處方藥物致急性肝衰竭。若未能移植肝臟，死亡率達100%。

鄧桂思(左)為乙肝帶菌者，她到聯合醫院求醫時獲處方高劑量類固醇，但卻未獲處方抗病毒藥以防止乙肝復發。（病人家屬提供）

鄧桂思2017年在聯合醫院看腎科門診時，疑因醫生開漏藥，致急性肝衰竭。

兩醫生已在醫委會聆訊

控方指，林治崑於2021年的醫委會聆訊，也稱未能解釋為何開漏藥；陳小劍則承認有疏漏。兩人的疏忽屬明顯和重大，屬自招嫌疑。控方續指，鄧桂思因事件去世，案件與性命攸關，兩人的行為應被讉責。因此不應批辯方訟費。

控方醫學專科學院證人不合作

控方又指，他們原有來自香港醫學專科學院的證人，講述醫生的訓練，包括特定年份受訓的醫科生，當時的課程內容等，該些證供非專家證供所涵蓋。惟該些證人不合作，控方未能傳召，考慮到證據的強弱，辯方可能提出的抗辯和公眾利益等，才決定撤控，強調非單一因素決定撤控，而是累積效應。

警方尋找專家花上逾兩年

控方又指，起初決定召開死因研訊，因死因裁判官把個案轉介警方，考慮是否刑事檢控。警方尋找專家，亦花上逾兩年。

裁判官問控方在案件多次押後期間，多番表示會作進一步調查，為何控方不在完成調查和索取法律意見，才作出檢控，是否「告早咗」？控方稱作出檢控時認為有合理定罪基礎，並已作出最好的決定。裁判官聽取陳詞後，押後頒布裁定。

案件編號：ESCC98/2023